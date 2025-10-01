В Перми молодого бизнесмена осудят за вывод миллионов за границу

В Перми состоится судебное разбирательство по делу молодого предпринимателя, обвиняемого в незаконном выводе четырех миллионов рублей за пределы РФ. Фигурантом расследования стал 26-летний житель региона.
«В 2022 году он, занимаясь предпринимательской деятельностью, зарегистрировал на подставных лиц два ООО. До 2023 года мужчина использовал расчетные счета данных компаний для осуществления трансграничных переводов денег. Переводы осуществлялись в рублях, при этом в финансовое учреждение предоставлялись фиктивные документы, искажавшие истинную цель и назначение операций», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.
Следственным управлением ГУ МВД по Пермскому краю совместно с сотрудниками управления экономической безопасности собрана доказательная база, подтверждающая его причастность. Возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное создание или реорганизацию юридического лица, а также за проведение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По делу опрошены свыше 30 человек, проведены различные экспертизы, опознания и очные ставки. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Все собранные материалы уголовного дела переданы в суд.
