Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть при простуде

Осень — сезон чихов и соплей. И прежде чем скупать таблетки и пить чай с лимоном, стоит проверить холодильник. Некоторые «безобидные» продукты превращают обычную простуду в затяжную болезнь с осложнениями. Какая еда работает против вашего иммунитета, а какая позволит быстрее восстановиться, URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.
Какие продукты нельзя есть при ОРВИ: главные запреты
Если вы чувствуете, что заболеваете, первое и самое важное правило — не пытайтесь «лечиться» спиртным. «Когда-то давно были популярны рецепты „крепкого напитка с перцем“, но это ошибка, — категорична Лариса Никитина. — Любой алкоголь вызывает обезвоживание, усиливает интоксикацию и часто конфликтует с лекарствами». Под запретом также крепкий кофе, чай и энергетики.
Сладкая газировка — двойной удар по ослабленному иммунитету. «Сахар снижает иммунный ответ, а газ раздражает горло и желудок. Сахар вызывает гликацию сосудов, способствует инсулинорезистентности, тем самым снижая иммунитет, набирает лишние калории и повышает воспалительную реактивность», — поясняет эксперт URA.RU.
К опасным продуктам при ОРВИ диетолог относит жирное, жареное, копченое и фастфуд. «Они плохо перевариваются, усиливают изжогу, могут вызвать тошноту и тяжесть. Все жирное содержит насыщенные жирные кислоты, которые вызывают воспалительную реактивность в организме, а этого нужно избегать, особенно когда человек заболел».
Что исключить при больном горле и кашле
Чтобы не усугублять состояние, стоит отказаться от продуктов, раздражающих слизистые. «Острые специи, маринады, уксус раздражают воспаленное горло и слизистую желудка. Сильно соленые продукты (чипсы, сухарики, колбасы, соленые орехи) задерживают жидкость и усиливают отек слизистых», — предупреждает Никитина.
Под запретом и кислое: цитрусовые соки, фрукты и ананасы. «Они сильно раздражают горло, могут обострить „спящий“ гастрит, а при рефлюксе — усилить изжогу». Также не рекомендуются ледяные напитки и мороженое, которые провоцируют спазм.
«Грубая пища — сухарики, жесткое печенье, чипсы, некоторые орехи — может царапать и без того воспаленную слизистую», — добавляет специалист.
Можно ли молоко при простуде и другие спорные продукты
Отдельно диетолог остановилась на молочных продуктах. «Молоко и молочные продукты, особенно в избытке, могут способствовать увеличению образования слизи. Это же относится к людям с непереносимостью лактозы — у них может усилиться заложенность носа, вздутие живота, что снова ведет к воспалению», — объясняет Лариса Никитина.
Она отмечает, что во время болезни организм более склонен к аллергическим реакциям, поэтому аллергикам нужно быть особенно аккуратными с рационом.
Что можно и нужно есть при ОРВИ, чтобы быстрее выздороветь
Основу питания во время болезни должны составлять продукты, которые поддерживают иммунитет, облегчают симптомы и ускоряют восстановление.
1. Правильное питье. «В первую очередь — это теплое обильное питье: вода, травяные чаи (с ромашкой, липой, имбирем, облепихой), некрепкие чаи, компоты без избытка сахара. Такая жидкость помогает разжижать слизь и снижает риск обезвоживания», — советует диетолог.
Очень полезны растворы электролитов. «Их можно купить в аптеке, а можно приготовить дома вкуснее. По рекомендациям ВОЗ: на литр воды — половину чайной ложки соли, 6 ложек сахара и обязательно сода. В этот раствор можно добавить ломтики лимона, немного мяты или сока, чтобы улучшить вкус».
2. Легкая и питательная еда. Идеальны теплые бульоны (куриные, говяжьи, овощные). «Они легко усваиваются, дают жидкость, соль и аминокислоты». Также нужны нежирные источники белка: отварная курица, индейка, рыба, яйца (всмятку, омлет, пашот), творог. «Белок крайне нужен для восстановления тканей и правильного иммунного ответа».
3. Углеводы и овощи. Для сил необходимы углеводы: рис (особенно бурый или дикий), овсяная каша, гречка, картофельное пюре, лапша. Овощи лучше есть термически обработанными: кабачки, морковь, тыква, брокколи, тушеная свекла. Из фруктов хорошо переносятся бананы, печеные яблоки и груши.
4. Продукты для иммунитета.
- Витамин C и антиоксиданты: ягоды (смородина, клюква, облепиха), настой шиповника, болгарский перец (лучше тушеный).
- Цинк (около 25 мг в сутки): постная говядина, печень, тыквенные семечки, фасоль. «Цинк способствует восстановлению и быстрому избавлению от симптомов. Можно принимать его и в виде препаратов».
- Омега-3: запеченная жирная рыба (лосось, скумбрия), оливковое масло, авокадо. Они поддерживают противовоспалительный процесс, говорит эксперт.
- Пробиотики и ферментированные продукты: «Здоровье кишечника отвечает за наш иммунный ответ. Пробиотики помогают организму быстрее справиться с болезнью самому».
- Фитонциды: лук и чеснок, но лучше в термически обработанном виде, чтобы не раздражать желудок и горло.
Практические советы: как питаться при конкретных симптомах
«Есть надо небольшими порциями, чтобы не перегружать ЖКТ, — напоминает Никитина. — И обязательно обращайте внимание на реакцию организма. Если продукт усиливает боль в горле или кашель — отложите его».
- При тошноте: начните с воды, легкого бульона, банана, размоченных сухариков. Избегайте кислого и жирного.
- При диарее: главное — регидратация (солевой раствор). Свежие овощи и фрукты замените на печеные яблоки, тушеные овощи, нежирный творог. Ограничьте грубую клетчатку.
«Обязательно читайте аннотации к лекарствам, — заключает эксперт. — Помимо алкоголя, с некоторыми препаратами не совместим, например, грейпфрут. Будьте внимательны к себе, и это поможет выздороветь быстрее».
Упрощенное меню при ОРВИ на один день
Этот план состоит из трех основных, но очень легких приемов пищи и постоянного теплого питья между ними.
Основа дня — питьевой режим. Между всеми приемами пищи небольшими глотками пейте:
- Теплую воду
- Самодельный регидратирующий раствор (1 л воды + половину ч.л. соли + 6 ч.л. сахара + щепотка соды + лимон/мята)
- Некрепкий чай с липой и ромашкой
- Компот из сухофруктов без сахара
- Отвар шиповника
Завтрак (когда проснетесь)
- Основное: Овсяная каша на воде, можно разваренная до состояния жидкой кашицы.
- Альтернатива (если каша не нравится): Яйцо всмятку или нежный паровой омлет.
- Напиток: Некрепкий чай с ложкой меда (если нет аллергии).
Обед (через 3-4 часа)
- Основное: Куриный или овощной бульон — это и еда, и питье. Можно добавить в него горсть разваренного риса или мелко нарезанных овощей (морковь, кабачок).
- Дополнение (если есть силы и аппетит): 1-2 фрикадельки из куриного фарша, сваренные прямо в бульоне.
Ужин (за 2-3 часа до сна)
- Основное: Пюре из отварной цветной капусты или брокколи.
- Дополнение: Небольшой кусок отварной белой рыбы (треска, минтай) или индейки, приготовленной на пару.
- Напиток: Травяной чай с облепихой или имбирем.
Что есть, если аппетита почти нет:
- Утро: Теплый чай с сухариком из белого хлеба (можно размочить).
- День: Чашка крепкого куриного бульона. Это идеальный вариант.
- Вечер: Половина печеного яблока или банановое пюре.
Главное правило: слушайте свой организм. Лучше выпить лишнюю чашку бульона, чем съесть большую порцию еды через силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.