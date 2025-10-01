Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть при простуде

Диетолог Никитина: алкоголь при простуде — это не лечение, а удар по иммунитету
Во время ОРВИ нужна особая диета, так как некоторые продукты могут усугубить течение болезни
Во время ОРВИ нужна особая диета, так как некоторые продукты могут усугубить течение болезни Фото:

Осень — сезон чихов и соплей. И прежде чем скупать таблетки и пить чай с лимоном, стоит проверить холодильник. Некоторые «безобидные» продукты превращают обычную простуду в затяжную болезнь с осложнениями. Какая еда работает против вашего иммунитета, а какая позволит быстрее восстановиться, URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.

Какие продукты нельзя есть при ОРВИ: главные запреты

Если вы чувствуете, что заболеваете, первое и самое важное правило — не пытайтесь «лечиться» спиртным. «Когда-то давно были популярны рецепты „крепкого напитка с перцем“, но это ошибка, — категорична Лариса Никитина. — Любой алкоголь вызывает обезвоживание, усиливает интоксикацию и часто конфликтует с лекарствами». Под запретом также крепкий кофе, чай и энергетики.

Сладкая газировка — двойной удар по ослабленному иммунитету. «Сахар снижает иммунный ответ, а газ раздражает горло и желудок. Сахар вызывает гликацию сосудов, способствует инсулинорезистентности, тем самым снижая иммунитет, набирает лишние калории и повышает воспалительную реактивность», — поясняет эксперт URA.RU.

К опасным продуктам при ОРВИ диетолог относит жирное, жареное, копченое и фастфуд. «Они плохо перевариваются, усиливают изжогу, могут вызвать тошноту и тяжесть. Все жирное содержит насыщенные жирные кислоты, которые вызывают воспалительную реактивность в организме, а этого нужно избегать, особенно когда человек заболел».

При ОРВИ нужна щадящая диета, направленная на поддержку организма и облегчение симптомов
Фото:

Что исключить при больном горле и кашле

Чтобы не усугублять состояние, стоит отказаться от продуктов, раздражающих слизистые. «Острые специи, маринады, уксус раздражают воспаленное горло и слизистую желудка. Сильно соленые продукты (чипсы, сухарики, колбасы, соленые орехи) задерживают жидкость и усиливают отек слизистых», — предупреждает Никитина.

Под запретом и кислое: цитрусовые соки, фрукты и ананасы. «Они сильно раздражают горло, могут обострить „спящий“ гастрит, а при рефлюксе — усилить изжогу». Также не рекомендуются ледяные напитки и мороженое, которые провоцируют спазм.

«Грубая пища — сухарики, жесткое печенье, чипсы, некоторые орехи — может царапать и без того воспаленную слизистую», — добавляет специалист.

Можно ли молоко при простуде и другие спорные продукты

Отдельно диетолог остановилась на молочных продуктах. «Молоко и молочные продукты, особенно в избытке, могут способствовать увеличению образования слизи. Это же относится к людям с непереносимостью лактозы — у них может усилиться заложенность носа, вздутие живота, что снова ведет к воспалению», — объясняет Лариса Никитина.

Она отмечает, что во время болезни организм более склонен к аллергическим реакциям, поэтому аллергикам нужно быть особенно аккуратными с рационом.

Необходимо пить много теплой жидкости, чтобы вывести токсины
Фото:

Что можно и нужно есть при ОРВИ, чтобы быстрее выздороветь

Основу питания во время болезни должны составлять продукты, которые поддерживают иммунитет, облегчают симптомы и ускоряют восстановление.

1. Правильное питье. «В первую очередь — это теплое обильное питье: вода, травяные чаи (с ромашкой, липой, имбирем, облепихой), некрепкие чаи, компоты без избытка сахара. Такая жидкость помогает разжижать слизь и снижает риск обезвоживания», — советует диетолог.

Очень полезны растворы электролитов. «Их можно купить в аптеке, а можно приготовить дома вкуснее. По рекомендациям ВОЗ: на литр воды — половину чайной ложки соли, 6 ложек сахара и обязательно сода. В этот раствор можно добавить ломтики лимона, немного мяты или сока, чтобы улучшить вкус».

2. Легкая и питательная еда. Идеальны теплые бульоны (куриные, говяжьи, овощные). «Они легко усваиваются, дают жидкость, соль и аминокислоты». Также нужны нежирные источники белка: отварная курица, индейка, рыба, яйца (всмятку, омлет, пашот), творог. «Белок крайне нужен для восстановления тканей и правильного иммунного ответа».

3. Углеводы и овощи. Для сил необходимы углеводы: рис (особенно бурый или дикий), овсяная каша, гречка, картофельное пюре, лапша. Овощи лучше есть термически обработанными: кабачки, морковь, тыква, брокколи, тушеная свекла. Из фруктов хорошо переносятся бананы, печеные яблоки и груши.

4. Продукты для иммунитета.

  • Витамин C и антиоксиданты: ягоды (смородина, клюква, облепиха), настой шиповника, болгарский перец (лучше тушеный).
  • Цинк (около 25 мг в сутки): постная говядина, печень, тыквенные семечки, фасоль. «Цинк способствует восстановлению и быстрому избавлению от симптомов. Можно принимать его и в виде препаратов».
  • Омега-3: запеченная жирная рыба (лосось, скумбрия), оливковое масло, авокадо. Они поддерживают противовоспалительный процесс, говорит эксперт.
  • Пробиотики и ферментированные продукты: «Здоровье кишечника отвечает за наш иммунный ответ. Пробиотики помогают организму быстрее справиться с болезнью самому».
  • Фитонциды: лук и чеснок, но лучше в термически обработанном виде, чтобы не раздражать желудок и горло.

Практические советы: как питаться при конкретных симптомах

«Есть надо небольшими порциями, чтобы не перегружать ЖКТ, — напоминает Никитина. — И обязательно обращайте внимание на реакцию организма. Если продукт усиливает боль в горле или кашель — отложите его».

  • При тошноте: начните с воды, легкого бульона, банана, размоченных сухариков. Избегайте кислого и жирного.
  • При диарее: главное — регидратация (солевой раствор). Свежие овощи и фрукты замените на печеные яблоки, тушеные овощи, нежирный творог. Ограничьте грубую клетчатку.

«Обязательно читайте аннотации к лекарствам, — заключает эксперт. — Помимо алкоголя, с некоторыми препаратами не совместим, например, грейпфрут. Будьте внимательны к себе, и это поможет выздороветь быстрее».

Упрощенное меню при ОРВИ на один день

Этот план состоит из трех основных, но очень легких приемов пищи и постоянного теплого питья между ними.

Основа дня — питьевой режим. Между всеми приемами пищи небольшими глотками пейте:

  • Теплую воду
  • Самодельный регидратирующий раствор (1 л воды + половину ч.л. соли + 6 ч.л. сахара + щепотка соды + лимон/мята)
  • Некрепкий чай с липой и ромашкой
  • Компот из сухофруктов без сахара
  • Отвар шиповника

Завтрак (когда проснетесь)

  • Основное: Овсяная каша на воде, можно разваренная до состояния жидкой кашицы.
  • Альтернатива (если каша не нравится): Яйцо всмятку или нежный паровой омлет.
  • Напиток: Некрепкий чай с ложкой меда (если нет аллергии).
Каши (гречка, овсянка, рис) – отличный источник энергии
Фото:

Обед (через 3-4 часа)

  • Основное: Куриный или овощной бульон — это и еда, и питье. Можно добавить в него горсть разваренного риса или мелко нарезанных овощей (морковь, кабачок).
  • Дополнение (если есть силы и аппетит): 1-2 фрикадельки из куриного фарша, сваренные прямо в бульоне.
Газированные, слишком холодные или горячие напитки могут раздражать слизистые
Фото:

Ужин (за 2-3 часа до сна)

  • Основное: Пюре из отварной цветной капусты или брокколи.
  • Дополнение: Небольшой кусок отварной белой рыбы (треска, минтай) или индейки, приготовленной на пару.
  • Напиток: Травяной чай с облепихой или имбирем.
Отдавайте предпочтение термически обработанным овощам и фруктам, нежирным мясу и рыбе, кашам, кисломолочным продуктам
Фото:

Что есть, если аппетита почти нет:

  1. Утро: Теплый чай с сухариком из белого хлеба (можно размочить).
  2. День: Чашка крепкого куриного бульона. Это идеальный вариант.
  3. Вечер: Половина печеного яблока или банановое пюре.

Главное правило: слушайте свой организм. Лучше выпить лишнюю чашку бульона, чем съесть большую порцию еды через силу.

