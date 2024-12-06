Как оформить больничный лист в России и что может измениться

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщило о введении с сентября 2025 года новых правил оформления медицинских справок о временной нетрудоспособности. Это изменение направлено на уточнение причин посещения гражданами медицинских учреждений для повышения качества оказываемой медицинской помощи. Кому выдается больничный и как его правильно оформить — в материале URA.RU.
Кому выдают больничный
Больничный лист, официально называемый «листок нетрудоспособности», является документом, подтверждающим временную нетрудоспособность лица из-за болезни или ухода за близким. В России больничные листы выдаются в электронном виде и предназначены для работников по трудовому договору, государственных и муниципальных служащих, а также для других категорий граждан, включая адвокатов и индивидуальных предпринимателей, если они уплачивают социальные взносы.
Правила выдачи и использования больничных листов регулируются Федеральным законом № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и другими нормативными актами. Эти документы определяют механизмы расчета пособий и условия предоставления больничных.
Основания для получения больничного листа
Больничный лист выдается в случаях, когда человек не может выполнять свои трудовые функции по причинам здоровья: из-за болезни, травмы, беременности, ухода за больным родственником или ребенком. А также он оформляется в других специфических случаях, например, при карантине.
Когда не выдается больничный лист
Существуют определенные ситуации, когда больничный лист не может быть выдан. К ним относятся симуляция болезни, прохождение плановых медицинских осмотров, лечение в санатории по путевке и другие. В таких случаях может быть выдана только справка о посещении врача.
Оформление больничного листа: что нужно знать
Больничные листы могут выдавать только медицинские организации или индивидуальные предприниматели с соответствующей лицензией. К таким организациям относятся больницы, поликлиники и частные клиники. Врачи скорой помощи и другие медицинские работники, не связанные с этими учреждениями, не имеют права выписывать больничные листы.
Электронный больничный лист (ЭЛН) обычно оформляется в первый день болезни. В исключительных случаях, например, во время пандемии, его можно оформить и позже, но это требует решения врачебной комиссии. Важно помнить, что если вы начали болеть после рабочего дня, больничный можно выписать со следующего дня.
Документы, необходимые для оформления больничного
Для оформления больничного листа вам потребуется паспорт. Также вам нужно будет предоставить номера СНИЛС и ИНН, хотя подтверждать их документально не требуется.
Больничный лист выдается и закрывается в одной медицинской организации. Если вам необходимо продолжить лечение в другом медучреждении, необходимо взять новый больничный лист.
Процесс создания и отправка ЭЛН
Врач регистрирует больничный в медицинской информационной системе, после чего лист автоматически отправляется в Социальный фонд России (СФР). Важно знать, что больничный лист создается в единственном экземпляре, независимо от количества ваших работодателей.
Работодатель и СФР обмениваются информацией по электронному больничному и выплачивают пособие: работодатель за первые три дня, а фонд — за остальные дни нетрудоспособности. Для получения пособия от СФР необходимо предоставить работодателю информацию о способе получения пособия и банковские реквизиты.
Правила оплаты больничного
Больничный лист — это официальный документ, выдаваемый медицинским учреждением, который подтверждает необходимость временного освобождения работника от выполнения его трудовых обязанностей по состоянию здоровья. В России оплата регулируется законодательно, и есть четкие критерии, как и сколько дней оплачивается.
Больничный лист может быть выписан на срок до 15 календарных дней. В случае, если болезнь продолжается, больничный может быть продлен по решению медицинской комиссии до максимального срока в 10 месяцев, а при заболевании туберкулезом — до 12 месяцев. Важно отметить, что для продления больничного необходимо регулярное подтверждение состояния здоровья у врача каждые 15 дней.
Если заболевание требует стационарного лечения, больничный выдается на весь период пребывания в медицинском учреждении. После выписки из стационара врач может продлить его еще на 10 дней для восстановления дома. Также существуют специальные условия для лечения в санатории, где больничный может быть выписан на срок до 24 дней.
Все дни, на которые выписан больничный лист, подлежат оплате. Однако есть исключения, например, для сотрудников с инвалидностью лист оплачивается не более чем за четыре месяца подряд и не больше пяти месяцев в году.
Важно отметить, что количество больничных листов, выданных в течение года, не ограничено. Ограничение существует только по общей продолжительности больничных в течение года.
Иногда работодатели могут нарушать закон, не оплачивая больничный или не освобождая сотрудника от работы в период болезни. Такие действия являются нарушением трудового законодательства России. В случае подобных нарушений сотрудник имеет право обратиться за защитой своих прав, в том числе и через суд.
Расчет больничного
Расчет размера пособия по временной нетрудоспособности, или больничного, в России зависит от нескольких ключевых факторов, включая страховой стаж и средний заработок за предыдущие два года. Эти параметры определяют, какая доля заработка будет выплачена в период болезни.
Страховой стаж играет важную роль в расчете больничного. Он учитывает период, в течение которого человек был застрахован на случай болезни, беременности и родов:
- Стаж менее 6 месяцев предусматривает выплату в размере не более МРОТ
- При стаже от 6 месяцев до 5 лет пособие составит 60% от заработка
- Стаж от 5 до 8 лет увеличивает пособие до 80% заработка
- Более 8 лет стажа гарантируют выплату в размере 100% от заработка
Общая формула расчета больничного
1. Определение дохода за два предыдущих года.
2. Расчет среднедневного заработка путем деления дохода на 730 дней.
3. Определение процента оплаты в зависимости от страхового стажа.
4. Расчет дневного пособия и сравнение с минимальным размером пособия.
5. Умножение на количество дней больничного.
Новые правила выдачи больничных листов в России с 2025 года
Министерство здравоохранения России анонсировало важные изменения в правилах выдачи больничных листов, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно предстоящим изменениям, введется система ограничений для тех, кто часто обращается за медицинской помощью. Если за предыдущие полгода гражданину выдавалось четыре и более больничных листа, последующие будут оформляться только на срок до трех дней. Для получения дополнительного потребуется решение врачебной комиссии.
Важно отметить, что в новых правилах предусмотрены исключения. Не будут учитываться в общем количестве больничные листы, выданные для ухода за больными родственниками, а также те, которые связаны с периодами реабилитации или лечения серьезных заболеваний.
На текущий момент врачи имеют право выдавать больничный лист на период до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней. Продление больничного за эти пределы уже сейчас требует решения врачебной комиссии.
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