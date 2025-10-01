Пермяков ждет массовое отключение телевидения и радио

Перерывы в работе вещания пройдут с 7 по 10 октября
В Пермском крае с 7 по 10 октября запланированы кратковременные перерывы в работе радио и телевидения. Это затронет девять населенных пунктов региона.
«В Юксеево вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет приостановлено 7 октября с 11:00 до 17:00. В Русском Сарсе аналогичные отключения состоятся в этот же день, но с 12:00 до 18:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого РТПЦ.
Отключения также пройдут:
- В поселке Новый цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2 будут недоступны 7 октября с 10:00 до 16:00;
- В Чайковском временно прекратится трансляция РТРС-1, РТРС-2 и радио «Россия» 7 октября с 11:00 до 17:00;
- В Краснояре-2 (Барда) 8 октября с 11:00 до 17:00 будут отключены цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» и «Бардымские Зори»;
- В Губахе вещание РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» будет остановлено 9 октября с 12:00 до 18:00;
- В Кочево в этот же день, с 11:00 до 17:00, будут недоступны цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России»;
- В Печенках (Мокино) планируется отключение цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 9 октября с 10:00 до 16:00;
- В Бияваше трансляция пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет приостановлена 10 октября с 12:00 до 18:00.
