В Елабуге нашли останки мужчины, с которым жестоко расправился собутыльник

Житель Елабуги несколько дней пил с телом убитого соседа, а затем расчленил его
Житель Елабуги несколько дней пил с телом убитого соседа, а затем расчленил его

В Елабуге (Татарстан) задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 72-летнего соседа и последующем расчленении его тела. Преступление было раскрыто после того, как останки были обнаружены на улице, сообщили в следственных органах.

По версии следствия, 25 сентября 51-летний обвиняемый распивал спиртное с соседом. Между мужчинами вспыхнул конфликт из-за 160 тысяч рублей, которые, по словам гостя, хозяин ему задолжал. В ходе ссоры обвиняемый избил потерпевшего, а затем нанес ему несколько ударов ножом в грудь, от которых тот скончался на месте, сообщается в  telegram-канале СУ СК России по Республике Татарстан.

После убийства злоумышленник несколько дней продолжал употреблять алкоголь, находясь в одном доме с телом погибшего. 30 сентября он расчленил труп и начал выносить останки в пакетах в заброшенный гараж. При переноске один из пакетов порвался, и части тела вывалились на землю. В этот момент рядом остановился автомобиль, и испугавшийся разоблачения мужчина скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в тот же день. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

