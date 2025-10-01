В Елабуге нашли останки мужчины, с которым жестоко расправился собутыльник

В Елабуге (Татарстан) задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 72-летнего соседа и последующем расчленении его тела. Преступление было раскрыто после того, как останки были обнаружены на улице, сообщили в следственных органах.
По версии следствия, 25 сентября 51-летний обвиняемый распивал спиртное с соседом. Между мужчинами вспыхнул конфликт из-за 160 тысяч рублей, которые, по словам гостя, хозяин ему задолжал. В ходе ссоры обвиняемый избил потерпевшего, а затем нанес ему несколько ударов ножом в грудь, от которых тот скончался на месте, сообщается в telegram-канале .
После убийства злоумышленник несколько дней продолжал употреблять алкоголь, находясь в одном доме с телом погибшего. 30 сентября он расчленил труп и начал выносить останки в пакетах в заброшенный гараж. При переноске один из пакетов порвался, и части тела вывалились на землю. В этот момент рядом остановился автомобиль, и испугавшийся разоблачения мужчина скрылся с места происшествия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в тот же день. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.
