Каждый десятый житель Челябинской области оформил самозапрет на кредиты

За семь месяцев работы сервиса самозапрет на получение кредитов в банках или микрофинансовых организациях оформили 402,6 тысячи жителей Челябинской области. 30,2 тысячи самозапрет аннулировали. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро.
«Всего по состоянию на 1 октября 2025 года самозапрет оформлен у 354 716 жителей Челябинской области. Таким образом, на каждые 100 жителей региона приходится 10,4 человек с самозапретом. По этому показателю регион на 25-м месте в России», — отметили в ОКБ.
Рейтинг регионов по доле граждан с самоограничениями возглавила Мурманская область: на каждые 100 жителей региона приходится 18 человек с действующим самозапретом на кредиты. В тройке лидеров также Магаданская область и Ямало-Ненецкий АО — в этих регионах самозапрет установлен у 16 жителей из 100.
Всего за семь месяцев на самозапрет на кредиты в России было подано 15,7 млн заявлений и 1,1 млн заявлений на его снятие, что означает отмену семи процентов ранее установленных ограничений. По состоянию на 1 октября самоограничения установлены у 14 миллионов россиян. Наибольшую активность проявляют граждане в возрасте 35-45 лет. 90,9% россиян при этом подают заявки на полный запрет кредитов в банках и МФО.
