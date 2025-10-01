Тела маленьких детей и женщины обнаружили в Ульяновске

В Ульяновске нашли тела троих человек
В Ульяновске нашли тела троих человек

В одном из домов Ульяновска обнаружили тела женщины, а также двух маленьких детей. Что стало причиной трагедии — официально неизвестно. На месте работают спецслужбы, сообщили журналисты. 

«Тела девушки и двух детей четырех и пяти лет нашли в квартире в Ульяновске», — заявили правоохранители. Информацию передает РИА Новости.

Также сегодня сообщалось, что в Чувашии в кафе произошло возгорание. Огонь охватил летнюю веранду и кровлю общей площадью 400 квадратных метров. Седи погибших: женщина. По предварительной информации, она вернулась в кафе после эвакуации людей.

