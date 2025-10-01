Женщина погибла в кафе в Чувашии

В городе Канаш Чувашии женщина погибла в горящем кафе, вернувшись внутрь после успешной эвакуации людей. Об этом сообщило МЧС республики.

«На месте обнаружено тело погибшей. По предварительной информации, женщина вернулась в кафе после эвакуации посетителей и персонала», — отмечается в сообщении ведомства.

Возгорание произошло в одноэтажном здании на улице Чернышевского утром в среду. Огнем была охвачена летняя веранда и кровля общей площадью 400 квадратных метров. На месте пожара работали около 20 спасателей и семь единиц техники МЧС России.

Ночью 25 сентября крупный пожар произошел в Екатеринбурге на территории кафе «Караван». Его площадь составила 500 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы девять единиц техники и 30 сотрудников. Погибших и пострадавших нет.

