Стало известно, кто первым узнал об убийстве детей и их матери в Ульяновске

По факту убийства детей и их матери в Ульяновске возбудили уголовное дело
Ульяновские следователи проводят осмотр места трагедии
Ульяновские следователи проводят осмотр места трагедии Фото:

Следственные органы выясняют обстоятельства гибели трех человек в Заволжском районе Ульяновска. Об этом сообщили в СУ СКР по области. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — передает Следком в telegram-канале. Сегодня днем в одной из квартир жилого дома в Ульяновске бабушка, пришедшая навестить внуков, обнаружила тела 27-летней невестки и двух внучек четырех и пяти лет с признаками насильственной смерти.

На место происшествия оперативно прибыли следователи-криминалисты регионального следственного управления, а также сотрудники полиции, вошедшие в состав следственно-оперативной группы. В настоящее время проводится тщательный осмотр квартиры, фиксируются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования также проверяется возможная причастность к преступлению одного из близких родственников погибших.

