В Перми спасатели вытащили из грязи восьмилетнюю девочку

В Перми спасатели вытащили из грязи восьмилетнюю девочку
Ребенок застрял обеими ногами в грязи по колено и самостоятельно выбраться не смог
Ребенок застрял обеими ногами в грязи по колено и самостоятельно выбраться не смог

В Перми сотрудники городской службы спасения оказали помощь восьмилетней девочке, которая оказалась в трудной ситуации. 29 сентября в Кировском районе ребенок застрял обеими ногами в грязи по колено и самостоятельно выбраться не смог.

«На место оперативно прибыла дежурная бригада спасателей. Специалисты аккуратно извлекли девочку и передали ее медработникам для проведения осмотра», — сообщает администрация Перми в telegram-канале. 

По информации городских служб, угрозы здоровью ребенка нет. Спасатели призывают родителей напоминать детям о необходимости соблюдать меры предосторожности во время прогулок и игр на улице.

