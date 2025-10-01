ЦАХАЛ официально разделил Газу на север и юг

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила захват коридора «Нецарим», тем самым разделив сектор Газа на северную и южную части. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, израильские военные установили блокпосты на коридоре между городом Газа и южной территорией палестинского анклава. Теперь все жители, которые решат покинуть город, должны будут проходить через эти контрольные точки.
«За последние сутки войска ЦАХАЛа начали точечные наземные операции в северной части сектора Газа, направленные на укрепление и поддержание оперативного контроля над коридором Нецарим», — передает израильская армия в своем telegram-канале. Министр обороны объяснил, что операция по захвату «Нецарима» направлена на усиление блокады города Газа и изоляцию боевиков ХАМАС.
По словам министра, после установления контроля над коридором «Нецарим» армия Израиля продолжит операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС в северной части сектора. Он подчеркнул, что все лица, остающиеся в городе Газа после объявления об эвакуации, будут рассматриваться армией как боевики или их сторонники. При этом Кац повторил позицию правительства страны о том, что главная цель операции — обеспечение безопасности Израиля и предотвращение новых атак со стороны ХАМАС.
Наземная операция израильской армии в секторе Газа началась после призыва премьер-министра Биньямина Нетаньяху к эвакуации мирного населения. Она сопровождается интенсивными воздушными ударами, а также сносом жилых домов на севере города. США выразили поддержку действиям Израиля, но настаивают на скорейшем завершении операции.
