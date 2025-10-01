ЦАХАЛ официально разделил Газу на север и юг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЦАХАЛ разделил сектор Газа на две части
ЦАХАЛ разделил сектор Газа на две части Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила захват коридора «Нецарим», тем самым разделив сектор Газа на северную и южную части. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, израильские военные установили блокпосты на коридоре между городом Газа и южной территорией палестинского анклава. Теперь все жители, которые решат покинуть город, должны будут проходить через эти контрольные точки.

«За последние сутки войска ЦАХАЛа начали точечные наземные операции в северной части сектора Газа, направленные на укрепление и поддержание оперативного контроля над коридором Нецарим», — передает израильская армия в своем telegram-канале. Министр обороны объяснил, что операция по захвату «Нецарима» направлена на усиление блокады города Газа и изоляцию боевиков ХАМАС.

По словам министра, после установления контроля над коридором «Нецарим» армия Израиля продолжит операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС в северной части сектора. Он подчеркнул, что все лица, остающиеся в городе Газа после объявления об эвакуации, будут рассматриваться армией как боевики или их сторонники. При этом Кац повторил позицию правительства страны о том, что главная цель операции — обеспечение безопасности Израиля и предотвращение новых атак со стороны ХАМАС.

Наземная операция израильской армии в секторе Газа началась после призыва премьер-министра Биньямина Нетаньяху к эвакуации мирного населения. Она сопровождается интенсивными воздушными ударами, а также сносом жилых домов на севере города. США выразили поддержку действиям Израиля, но настаивают на скорейшем завершении операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила захват коридора «Нецарим», тем самым разделив сектор Газа на северную и южную части. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, израильские военные установили блокпосты на коридоре между городом Газа и южной территорией палестинского анклава. Теперь все жители, которые решат покинуть город, должны будут проходить через эти контрольные точки. «За последние сутки войска ЦАХАЛа начали точечные наземные операции в северной части сектора Газа, направленные на укрепление и поддержание оперативного контроля над коридором Нецарим», — передает израильская армия в своем telegram-канале. М инистр обороны объяснил, что операция по захвату «Нецарима» направлена на усиление блокады города Газа и изоляцию боевиков ХАМАС. По словам министра, после установления контроля над коридором «Нецарим» армия Израиля продолжит операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС в северной части сектора. Он подчеркнул, что все лица, остающиеся в городе Газа после объявления об эвакуации, будут рассматриваться армией как боевики или их сторонники. При этом Кац повторил позицию правительства страны о том, что главная цель операции — обеспечение безопасности Израиля и предотвращение новых атак со стороны ХАМАС. Наземная операция израильской армии в секторе Газа началась после призыва премьер-министра Биньямина Нетаньяху к эвакуации мирного населения. Она сопровождается интенсивными воздушными ударами, а также сносом жилых домов на севере города. США выразили поддержку действиям Израиля, но настаивают на скорейшем завершении операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...