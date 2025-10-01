Названа возможная причина жестокой расправы над детьми и женщиной в Ульяновской области

Финансовые трудности могли спровоцировать трагедию, в результате которой погибла женщина и двое детей в Ульяновске. В убийстве подозревают главу семейства Ильмира, который страдал лудоманией и систематически брал в долг. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.
«Финансовые проблемы, предварительно, могли стать причиной конфликта в семье из Ульяновска. По словам знакомых, Ильмир был игроманом и влезал в долги», — передает корреспондент агентства. В итоге это могло привести к массовому убийству.
Причем сообщается, что семья недавно переехала в квартиру на Киевском бульваре из Татарстана. Пара официально поженилась в 2018 году, а спустя год у них родился первый ребенок. Второй ребенок появился еще через год. По словам соседей и друзей семьи, дети нередко находились в состоянии стресса из-за постоянных ссор между родителями.
Ранее в Заволжском районе Ульяновска было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц после обнаружения тел женщины и двух детей с признаками насильственной смерти. Следственные органы начали расследование.
