Названа возможная причина жестокой расправы над детьми и женщиной в Ульяновской области

Подозреваемый в убийстве жены и детей страдал лудоманией и влезал в долги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемый в убийстве семьи мужчина в Ульяновске страдал лудоманией (архивное фото)
Подозреваемый в убийстве семьи мужчина в Ульяновске страдал лудоманией (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мужчину подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске

Финансовые трудности могли спровоцировать трагедию, в результате которой погибла женщина и двое детей в Ульяновске. В убийстве подозревают главу семейства Ильмира, который страдал лудоманией и систематически брал в долг. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий. 

«Финансовые проблемы, предварительно, могли стать причиной конфликта в семье из Ульяновска. По словам знакомых, Ильмир был игроманом и влезал в долги», — передает корреспондент агентства. В итоге это могло привести к массовому убийству.

Причем сообщается, что семья недавно переехала в квартиру на Киевском бульваре из Татарстана. Пара официально поженилась в 2018 году, а спустя год у них родился первый ребенок. Второй ребенок появился еще через год. По словам соседей и друзей семьи, дети нередко находились в состоянии стресса из-за постоянных ссор между родителями.

Ранее в Заволжском районе Ульяновска было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц после обнаружения тел женщины и двух детей с признаками насильственной смерти. Следственные органы начали расследование. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финансовые трудности могли спровоцировать трагедию, в результате которой погибла женщина и двое детей в Ульяновске. В убийстве подозревают главу семейства Ильмира, который страдал лудоманией и систематически брал в долг. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.  «Финансовые проблемы, предварительно, могли стать причиной конфликта в семье из Ульяновска. По словам знакомых, Ильмир был игроманом и влезал в долги», — передает корреспондент агентства. В итоге это могло привести к массовому убийству. Причем сообщается, что семья недавно переехала в квартиру на Киевском бульваре из Татарстана. Пара официально поженилась в 2018 году, а спустя год у них родился первый ребенок. Второй ребенок появился еще через год. По словам соседей и друзей семьи, дети нередко находились в состоянии стресса из-за постоянных ссор между родителями. Ранее в Заволжском районе Ульяновска было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц после обнаружения тел женщины и двух детей с признаками насильственной смерти. Следственные органы начали расследование. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...