30 июня 2025

Врачам, которые готовы переехать в регионы, повысили подъемные

Мишустин: власти нашли новые способы решения кадрового кризиса в здравоохранении
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые условия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогут решить кадровый вопрос в сфере здравоохранения
Новые условия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогут решить кадровый вопрос в сфере здравоохранения Фото:

В правительстве нашли способ закрыть вопрос нехватки медиков. На встрече с членами Совета палаты Совфеда 30 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что удалось увеличить выплаты врачам и среднему медперсоналу по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, что меры поддержки врачей и медперсонала изменены с учетом инфляции.

В начале встречи Михаил Мишустин поздравил председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко с профессиональным праздником — Международным днем парламентаризма. Отметил работу Совфеда по взаимодействию с законодателями других стран. 

Власти РФ увеличили выплаты врачам и среднему медперсоналу по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
Власти РФ увеличили выплаты врачам и среднему медперсоналу по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
Фото:

Михаил Мишустин оценил вклад Совета Федерации в продвижении регионов за рубежом. «При содействии сенаторов российские субъекты сегодня активно участвуют в деловых и культурных форумах, что нужно для налаживания диалога с партнерами в дружественных государствах», — подчеркнул он.

Подводя итоги совместной работы правительства с верхней палатой парламента, премьер-министр РФ отдельно остановился на вопросе кадров в сфере здравоохранения, для решения которого, как отметил Мишустин, власти уже приняли меры.

«Что касается медиков, то по поручению президента мы уточнили условия для программ „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Врачи и средний медицинский персонал получили возможность сменить место работы в том же регионе. Выплаты для них увеличены вдвое: до 2 млн рублей — врачам и до 1 млн — фельдшерам, акушеркам, медсестрам», — заявил глава правительства.

Меры поддержки российских медиков совершенствуют с учетом инфляции
Меры поддержки российских медиков совершенствуют с учетом инфляции
Фото:

Уточняя новые условия госпрограмм, премьер обозначил перспективы совершенствования оплаты труда врачей и среднего медперсонала, рассказал URA.RU профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. По его словам, власти стараются модернизировать эти меры поддержки с учетом инфляции, чтобы они не теряли свою актуальность в решении вопроса нехватки кадров, особенно на селе.

«Предыдущая практика реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» показала, что они недостаточно эффективны. Ведь часть молодых людей, которые соглашались ехать в сельскую местность, спустя время возвращались в города. И это понятно, потому что в условиях инфляции им не хватало выделенных средств на покупку жилья или улучшения его условий (до 2024 года это до 1 млн рублей — врачам и до 500 тысяч — фельдшерам)», — сказал Сафонов.

Экономист добавил, что на данный момент более эффективных программ, которые могли бы разрешить кадровый кризис в здравоохранении, нет. Власти показывают, что и в дальнейшем будут принимать дополнительные меры, чтобы решить вопрос нехватки врачей и среднего медперсонала в учреждениях.

«Например, учтут международный опыт бесплатного обучения медиков в средне специальных и высших учебных заведениях при условии, что они вернутся работать по профессии на место проживания. Бесплатное обучение должно осуществляться, в первую очередь, из числа ребят, проживающих на селе, поскольку они в наибольшей мере адаптированы к жизни там, знают быт и имеют дружеские и родственные связи», — резюмировал Сафонов.

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В правительстве нашли способ закрыть вопрос нехватки медиков. На встрече с членами Совета палаты Совфеда 30 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что удалось увеличить выплаты врачам и среднему медперсоналу по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, что меры поддержки врачей и медперсонала изменены с учетом инфляции. В начале встречи Михаил Мишустин поздравил председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко с профессиональным праздником — Международным днем парламентаризма. Отметил работу Совфеда по взаимодействию с законодателями других стран.  Михаил Мишустин оценил вклад Совета Федерации в продвижении регионов за рубежом. «При содействии сенаторов российские субъекты сегодня активно участвуют в деловых и культурных форумах, что нужно для налаживания диалога с партнерами в дружественных государствах», — подчеркнул он. Подводя итоги совместной работы правительства с верхней палатой парламента, премьер-министр РФ отдельно остановился на вопросе кадров в сфере здравоохранения, для решения которого, как отметил Мишустин, власти уже приняли меры. «Что касается медиков, то по поручению президента мы уточнили условия для программ „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Врачи и средний медицинский персонал получили возможность сменить место работы в том же регионе. Выплаты для них увеличены вдвое: до 2 млн рублей — врачам и до 1 млн — фельдшерам, акушеркам, медсестрам», — заявил глава правительства. Уточняя новые условия госпрограмм, премьер обозначил перспективы совершенствования оплаты труда врачей и среднего медперсонала, рассказал URA.RU профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. По его словам, власти стараются модернизировать эти меры поддержки с учетом инфляции, чтобы они не теряли свою актуальность в решении вопроса нехватки кадров, особенно на селе. Экономист добавил, что на данный момент более эффективных программ, которые могли бы разрешить кадровый кризис в здравоохранении, нет. Власти показывают, что и в дальнейшем будут принимать дополнительные меры, чтобы решить вопрос нехватки врачей и среднего медперсонала в учреждениях. «Например, учтут международный опыт бесплатного обучения медиков в средне специальных и высших учебных заведениях при условии, что они вернутся работать по профессии на место проживания. Бесплатное обучение должно осуществляться, в первую очередь, из числа ребят, проживающих на селе, поскольку они в наибольшей мере адаптированы к жизни там, знают быт и имеют дружеские и родственные связи», — резюмировал Сафонов.
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