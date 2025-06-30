Врачам, которые готовы переехать в регионы, повысили подъемные

В правительстве нашли способ закрыть вопрос нехватки медиков. На встрече с членами Совета палаты Совфеда 30 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что удалось увеличить выплаты врачам и среднему медперсоналу по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, что меры поддержки врачей и медперсонала изменены с учетом инфляции.
В начале встречи Михаил Мишустин поздравил председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко с профессиональным праздником — Международным днем парламентаризма. Отметил работу Совфеда по взаимодействию с законодателями других стран.
Михаил Мишустин оценил вклад Совета Федерации в продвижении регионов за рубежом. «При содействии сенаторов российские субъекты сегодня активно участвуют в деловых и культурных форумах, что нужно для налаживания диалога с партнерами в дружественных государствах», — подчеркнул он.
Подводя итоги совместной работы правительства с верхней палатой парламента, премьер-министр РФ отдельно остановился на вопросе кадров в сфере здравоохранения, для решения которого, как отметил Мишустин, власти уже приняли меры.
«Что касается медиков, то по поручению президента мы уточнили условия для программ „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Врачи и средний медицинский персонал получили возможность сменить место работы в том же регионе. Выплаты для них увеличены вдвое: до 2 млн рублей — врачам и до 1 млн — фельдшерам, акушеркам, медсестрам», — заявил глава правительства.
Уточняя новые условия госпрограмм, премьер обозначил перспективы совершенствования оплаты труда врачей и среднего медперсонала, рассказал URA.RU профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. По его словам, власти стараются модернизировать эти меры поддержки с учетом инфляции, чтобы они не теряли свою актуальность в решении вопроса нехватки кадров, особенно на селе.
«Предыдущая практика реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» показала, что они недостаточно эффективны. Ведь часть молодых людей, которые соглашались ехать в сельскую местность, спустя время возвращались в города. И это понятно, потому что в условиях инфляции им не хватало выделенных средств на покупку жилья или улучшения его условий (до 2024 года это до 1 млн рублей — врачам и до 500 тысяч — фельдшерам)», — сказал Сафонов.
Экономист добавил, что на данный момент более эффективных программ, которые могли бы разрешить кадровый кризис в здравоохранении, нет. Власти показывают, что и в дальнейшем будут принимать дополнительные меры, чтобы решить вопрос нехватки врачей и среднего медперсонала в учреждениях.
«Например, учтут международный опыт бесплатного обучения медиков в средне специальных и высших учебных заведениях при условии, что они вернутся работать по профессии на место проживания. Бесплатное обучение должно осуществляться, в первую очередь, из числа ребят, проживающих на селе, поскольку они в наибольшей мере адаптированы к жизни там, знают быт и имеют дружеские и родственные связи», — резюмировал Сафонов.
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