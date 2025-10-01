США воспримут любую атаку на Катар в качестве угрозы собственной безопасности

США будут рассматривать любую вооруженную атаку на Катар как угрозу своей национальной безопасности. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп, документ опубликован 1 октября на официальном сайте Белого дома.

«США видят необходимость в обеспечении безопасности и территориальной целостности Катара в связи сохраняющимися для него угрозами иностранной агрессии», — отмечается в указе, размещенном на сайте Белого дома. 

В нем говорится, что Вашингтон готов принять «все законные и соответствующие меры, включая дипломатические, экономические и, при необходимости, военные» в ответ на возможную агрессию против Катара.

Решение принято на фоне обострения ситуации вокруг Катара в сентябре. Тогда Израиль нанес удар по представителям движения ХАМАС в Дохе, после чего премьер-министр Израиля принес официальные извинения главе правительства Катара. 29 сентября МИД Катара подтвердил получение извинений. В тот же день стало известно о создании трехстороннего механизма между США, Израилем и Катаром для урегулирования взаимных претензий и предотвращения дальнейших конфликтов.

