В придорожном кафе в дагестанском селе Стальское произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадали четыре человека. Сообщение о инциденте поступило через систему-112, оперативные службы выехали на место.
Взрыв произошел без последующего возгорания в помещении кафе, расположенного в Кизилюртовском районе. В результате инцидента в здании оказались выбиты стекла, однако само строение не разрушено.
По предварительной информации, все четверо пострадавших были доставлены в центральную городскую больницу Кизилюрта. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
На месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о причинах взрыва и деталях инцидента уточняется.
