В придорожном кафе Дагестана прогремел взрыв, есть пострадавшие. Фото, видео

Взрыв бытового газа произошел в придорожном кафе в Дагестане
Взрыв бытового газа произошел в придорожном кафе в Дагестане
Взрыв бытового газа произошел в придорожном кафе в Дагестане Фото:

В придорожном кафе в дагестанском селе Стальское произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадали четыре человека. Сообщение о инциденте поступило через систему-112, оперативные службы выехали на место.

Взрыв произошел без последующего возгорания в помещении кафе, расположенного в Кизилюртовском районе. В результате инцидента в здании оказались выбиты стекла, однако само строение не разрушено.

По предварительной информации, все четверо пострадавших были доставлены в центральную городскую больницу Кизилюрта. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

На месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о причинах взрыва и деталях инцидента уточняется.

В населенном пункте Сулевкент, расположенном в Кизилюртовском районе Республики Дагестан, на территории автозаправочной станции произошел сильный взрыв. По словам руководителя Хасавюртовского района, в результате происшествия пострадавших нет. Надзорное ведомство инициировало проверку по данному факту. Согласно предварительным данным, причиной инцидента стало возгорание автомобиля на территории заправки. Подробнее о произошедшем  — в сюжете URA.RU.

