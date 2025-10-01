01 октября 2025

«У чиновников больше выбора»: автосоюз взбунтовался из-за новых требований к такси

Глава НАС Шапарин указал на неравные стандарты для такси и чиновников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Список моделей машин для такси оказался значительно меньше, чем для чиновников
Список моделей машин для такси оказался значительно меньше, чем для чиновников Фото:

Автосоюз взбунтовался из-за новых требований к такси. В частности, из-за «Нивы» и УАЗа в списке, которые в такси крайне сложно представить, а также из-за более широкого модельного ряда авто для чиновников. Об этом заявил президент НАС Антон Шапарин.

«Минпромторг опубликовал список машин, которые можно будет эксплуатировать в такси: шесть брендов, 22 модели. К сожалению, чиновникам ведомство оставляет больше выбора — 16 брендов, 55 моделей. Почему государство может покупать автомобили с меньшей локализацией — загадка», — пояснил Шапарин Autonews.

Он также предположил, что внедорожники в такси, вероятнее всего, включили «чисто механически». Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер» оказались в списке авто для такси, в которых сложно представить посадку и высадку пассажиров. Шапарин также отметил, что ограничительные меры приведут к тяжелым последствиям в сфере пассажирских перевозок. Далеко не все парки станут переходить на автомобили из списка и уйдут с рынка, а для самозанятых нет смысла покупать эти машины ради работы в такси, и они, вероятнее всего, просто уйдут в «бомбилы», считает Шапарин.

Закон о локализации такси был подписан президентом РФ в мае 2025 года и вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно документу, таксисты смогут работать только на автомобилях, произведенных в России или по специальным инвестиционным контрактам, что резко ограничило выбор моделей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автосоюз взбунтовался из-за новых требований к такси. В частности, из-за «Нивы» и УАЗа в списке, которые в такси крайне сложно представить, а также из-за более широкого модельного ряда авто для чиновников. Об этом заявил президент НАС Антон Шапарин. «Минпромторг опубликовал список машин, которые можно будет эксплуатировать в такси: шесть брендов, 22 модели. К сожалению, чиновникам ведомство оставляет больше выбора — 16 брендов, 55 моделей. Почему государство может покупать автомобили с меньшей локализацией — загадка», — пояснил Шапарин Autonews. Он также предположил, что внедорожники в такси, вероятнее всего, включили «чисто механически». Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер» оказались в списке авто для такси, в которых сложно представить посадку и высадку пассажиров. Шапарин также отметил, что ограничительные меры приведут к тяжелым последствиям в сфере пассажирских перевозок. Далеко не все парки станут переходить на автомобили из списка и уйдут с рынка, а для самозанятых нет смысла покупать эти машины ради работы в такси, и они, вероятнее всего, просто уйдут в «бомбилы», считает Шапарин. Закон о локализации такси был подписан президентом РФ в мае 2025 года и вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно документу, таксисты смогут работать только на автомобилях, произведенных в России или по специальным инвестиционным контрактам, что резко ограничило выбор моделей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...