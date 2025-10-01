01 октября 2025

Число погибших из-за наводнения в Одессе возросло до 10 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за непогоды погибли 10 человек
Из-за непогоды погибли 10 человек Фото:

Число погибших в результате масштабного подтопления в Одессе достигло десяти человек, включая ребенка, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба. Власти города объявили день траура и пообещали финансовую помощь пострадавшим.

«Стихийное бедствие в Одессе привело к гибели десяти человек, включая ребенка. повреждены около 700 жилых домов. 2 октября в городе объявлен день траура», — написал Кулеба в своем telegram-канале.

Он отметил, что в городе создана временная комиссия для расследования причин и обстоятельств случившегося. Она должна выяснить, почему система оповещения о ЧС не сработала должным образом.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков, что потребовало остановки транспорта и введения режима ЧС. Спасателям удалось эвакуировать 362 человека и 227 транспортных средств из подтопленных районов. Пострадавшие и семьи погибших получат финансовую компенсацию из бюджетов города и области.

Одесса уже неоднократно сталкивалась с чрезвычайными ситуациями: в последние месяцы в городе и регионе регулярно объявлялись воздушные тревоги и фиксировались взрывы, о которых сообщал мэр Геннадий Труханов. Аналогичные инциденты происходили и ранее, в том числе 8 августа, однако тогда информация о разрушениях и пострадавших поступала не сразу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число погибших в результате масштабного подтопления в Одессе достигло десяти человек, включая ребенка, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба. Власти города объявили день траура и пообещали финансовую помощь пострадавшим. «Стихийное бедствие в Одессе привело к гибели десяти человек, включая ребенка. повреждены около 700 жилых домов. 2 октября в городе объявлен день траура», — написал Кулеба в своем telegram-канале. Он отметил, что в городе создана временная комиссия для расследования причин и обстоятельств случившегося. Она должна выяснить, почему система оповещения о ЧС не сработала должным образом. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков, что потребовало остановки транспорта и введения режима ЧС. Спасателям удалось эвакуировать 362 человека и 227 транспортных средств из подтопленных районов. Пострадавшие и семьи погибших получат финансовую компенсацию из бюджетов города и области. Одесса уже неоднократно сталкивалась с чрезвычайными ситуациями: в последние месяцы в городе и регионе регулярно объявлялись воздушные тревоги и фиксировались взрывы, о которых сообщал мэр Геннадий Труханов. Аналогичные инциденты происходили и ранее, в том числе 8 августа, однако тогда информация о разрушениях и пострадавших поступала не сразу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...