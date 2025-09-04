В Одессе прогремел взрыв посреди ночи

Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщает мэр Геннадий Труханов в своем telegram-канале.
«Взрывы прозвучали в Одессе на юге Украины», — передает «РБК» со ссылкой на сообщение в мессенджере Труханова. По данным телеканала ТСН, в прибрежном городе произошла серия взрывов.
Ранее издание «Суспiльне» писало о взрывах в окрестностях Чугуева в Харьковской области. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской, а также в некоторых районах Полтавской и Днепропетровской областей Украины. Подробности о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщаются.
Взрывы в Одессе происходят не впервые — ранее, 8 августа, аналогичные инциденты были зафиксированы в этом городе и в Харькове, когда также объявлялась воздушная тревога. В последние недели в ряде областей Украины, включая Одесскую, неоднократно сообщалось о воздушных тревогах и взрывах, однако информация о разрушениях и пострадавших часто появляется позже.
