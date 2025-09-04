В Одессе прогремел взрыв посреди ночи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины после взрывов
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины после взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщает мэр Геннадий Труханов в своем telegram-канале.

«Взрывы прозвучали в Одессе на юге Украины», — передает «РБК» со ссылкой на сообщение в мессенджере Труханова. По данным телеканала ТСН, в прибрежном городе произошла серия взрывов.

Ранее издание «Суспiльне» писало о взрывах в окрестностях Чугуева в Харьковской области. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской, а также в некоторых районах Полтавской и Днепропетровской областей Украины. Подробности о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщаются.

Взрывы в Одессе происходят не впервые — ранее, 8 августа, аналогичные инциденты были зафиксированы в этом городе и в Харькове, когда также объявлялась воздушная тревога. В последние недели в ряде областей Украины, включая Одесскую, неоднократно сообщалось о воздушных тревогах и взрывах, однако информация о разрушениях и пострадавших часто появляется позже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщает мэр Геннадий Труханов в своем telegram-канале. «Взрывы прозвучали в Одессе на юге Украины», — передает «РБК» со ссылкой на сообщение в мессенджере Труханова. По данным телеканала ТСН, в прибрежном городе произошла серия взрывов. Ранее издание «Суспiльне» писало о взрывах в окрестностях Чугуева в Харьковской области. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской, а также в некоторых районах Полтавской и Днепропетровской областей Украины. Подробности о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщаются. Взрывы в Одессе происходят не впервые — ранее, 8 августа, аналогичные инциденты были зафиксированы в этом городе и в Харькове, когда также объявлялась воздушная тревога. В последние недели в ряде областей Украины, включая Одесскую, неоднократно сообщалось о воздушных тревогах и взрывах, однако информация о разрушениях и пострадавших часто появляется позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...