Суд изъял активы миллиардера Штенгелова в доход государства

Тверской районный суд Москвы 1 октября 2025 года постановил изъять в доход государства имущество владельца группы компаний «КДВ» Дениса Штенгелова, а также членов его семьи. Решение принято в рамках иска Генеральной прокуратуры РФ, заявившей о необходимости признать объединение Штенгеловых экстремистским и обратить их активы государству.
«Обратить в доход Российской Федерации акции Штенгелова, Штенгелова и Каржелововой. Исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить», — передает ТАСС. В рамках этого постановления экстремистским признано семейное объединение Дениса Штенгелова, его отца Николая и супруги, а их имущество, в том числе ценные бумаги и недвижимость, подлежит изъятию.
Ранее на имущество семьи Штенгеловых был наложен обеспечительный арест на сумму 500 млрд рублей. Под арест попали акции и доли в 58 компаниях, входящих в группу «КДВ», включая банк «Долинск», футбольные клубы «Кузбасс» (Кемерово) и «КДВ», а также движимое и недвижимое имущество. Кроме того, Генпрокуратура добилась временного ограничения на выезд для членов семьи за пределы России.
Иск Генпрокуратуры к семье Штенгеловых был подан весной 2025 года — ведомство обвинило владельцев КДВ Групп в финансировании украинских вооруженных формирований и потребовало признать их экстремистским объединением. В июне суд уже накладывал обеспечительный арест на имущество семьи, а слушания неоднократно переносились для привлечения новых ответчиков, включая супругу Дениса Штенгелова.
