Тверской суд Москвы перенес заседание по иску Генпрокуратуры к бизнесмену Денису Штенгелову и его семье о признании их «экстремистским объединением» и изъятии активов КДВ Групп. Об этом пишет РБК.
Как сообщают журналисты, в Тверском районном суде Москвы стартовало рассмотрение иска, поданного Генеральной прокуратурой против Дениса Штенгелова — владельца бренда «Кириешки», его отца, а также головной компании КДВ Групп ООО «Кондитерус ком». Ведомство настаивает на признании ответчиков экстремистским объединением и требует конфискации их активов в пользу государства.
На заседании представители Генпрокуратуры уточнили иск, включив в число ответчиков супругу Штенгелова Марию Коржилову. По данным ведомства, она также владеет долей в КДВ Групп, передает корреспондент РБК из зала суда. В связи с этим суд отложил слушания до 1 октября, чтобы адвокаты смогли уведомить нового ответчика и подготовить позицию защиты.
Ранее Генпрокуратура уже подала иск о признании Штенгеловых экстремистским объединением и обращении в доход государства акций КДВ Групп, а судебные приставы арестовали их имущество. По данным следствия, Денис и Николай Штенгеловы, проживающие за границей, могли финансировать украинские вооруженные формирования, а совокупный ущерб от их деятельности оценивается в десятки миллиардов рублей.
