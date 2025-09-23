23 сентября 2025

РБК: жену владельца «Кириешек» добавили в иск об экстремистском сообществе

Владельцев «Кириешек» могут признать «экстремистским объединением»
Владельцев «Кириешек» могут признать «экстремистским объединением»

Тверской суд Москвы перенес заседание по иску Генпрокуратуры к бизнесмену Денису Штенгелову и его семье о признании их «экстремистским объединением» и изъятии активов КДВ Групп. Об этом пишет РБК. 

Как сообщают журналисты, в Тверском районном суде Москвы стартовало рассмотрение иска, поданного Генеральной прокуратурой против Дениса Штенгелова — владельца бренда «Кириешки», его отца, а также головной компании КДВ Групп ООО «Кондитерус ком». Ведомство настаивает на признании ответчиков экстремистским объединением и требует конфискации их активов в пользу государства.

На заседании представители Генпрокуратуры уточнили иск, включив в число ответчиков супругу Штенгелова Марию Коржилову. По данным ведомства, она также владеет долей в КДВ Групп, передает корреспондент РБК из зала суда. В связи с этим суд отложил слушания до 1 октября, чтобы адвокаты смогли уведомить нового ответчика и подготовить позицию защиты.

Ранее Генпрокуратура уже подала иск о признании Штенгеловых экстремистским объединением и обращении в доход государства акций КДВ Групп, а судебные приставы арестовали их имущество. По данным следствия, Денис и Николай Штенгеловы, проживающие за границей, могли финансировать украинские вооруженные формирования, а совокупный ущерб от их деятельности оценивается в десятки миллиардов рублей.

