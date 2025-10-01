В Нижнем Тагиле днем 1 октября на Восточном шоссе произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один из водителей чудом выжил, второй — скончался на месте. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
«Предварительно, водитель 1994 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2110 со стороны улицы Фестивальной с небезопасной скоростью, при попытке экстренного торможения перед светофором не справился с управлением. Вследствие чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hover под управлением мужчины 1961 года рождения», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Водитель ВАЗа скончался на месте. Второй участник аварии после осмотра врачами был отпущен домой.
В ГИБДД также отметили, что погибший водитель имел 4-летний стаж вождения и ранее 17 раз привлекался к административной ответственности. Его состояние на момент ДТП будет установлено экспертизой. Водитель автомобиля Hover — местный житель с 35-летним стажем, к ответственности не привлекался, результаты освидетельствования показали, что он был трезв.
