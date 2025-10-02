Временно закрыты два российских аэропорта

В аэропортах Саратова и Астрахани введены ограничения
В Саратове и Астрахани ввели ограничения на полеты
В астраханском аэропорту Нариманово и саратовском аэропорту Гагарин введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Астрахань (Нариманово), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что введение ограничений требуется для обеспечения безопасности полетов. 

Судя по онлайн-табло астраханского аэропорта, был отменен один рейс Астрахань — Москва, который должен был вылететь в 07:20 (05:20 мск). Причина отмены неизвестна и может быть не связана с ограничениями. На онлайн-табло саратовской воздушной гавани нет информации о задержках или отменах рейсов.

