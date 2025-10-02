Европа обновила рекорд по импорту газа в сентябре

Европа установила исторический рекорд по объему импорта газа
Европа установила исторический рекорд по объему импорта газа

Европа в сентябре 2025 года установила исторический рекорд по объему импорта сжиженного природного газа (СПГ) для этого месяца. Об этом сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

«Всего за девять месяцев поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 104 млрд кубометров — на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года», — приводит слова GIE ТАСС.

Отмечается, что на 29 сентября 2025 года доля СПГ в структуре газоснабжения Европы составила 44,7%. На втором месте по объему поставок находится газ из Северного моря с долей 29,6%. Далее следуют поставки из Северной Африки — 10,3%. Поставки газа с Востока составили 6,7%. Газ из Великобритании занял долю в 4,9%, из Азербайджана — 3,9%.

Ранее Европейская комиссия предложила с 1 января 2027 года полностью прекратить импорт СПГ из России в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза. Это предложение обсуждается на фоне продолжающейся диверсификации источников газа и сокращения доли российских поставок в структуре европейского газоснабжения. Позже глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что ЕС не сможет полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года.

