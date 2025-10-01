Челябинцы стали на 15% чаще летать за рубеж

За восемь месяцев 2025 года международными авиалиниями воспользовались на 15,1% больше пассажиров, чем год назад. Как заявил гендиректор аэропорта имени Курчатова Александр Чугунов, рост пассажиропотока в целом составил 1,4%.
«На внутренних воздушных линиях обслужено 1,33 млн человек (плюс 0,1%), на международных воздушных линиях — 142,67 тысячи (плюс 15,1%). Рост стал возможен благодаря увеличению объема международных перевозок на турецком направлении (Анталья), в Египет (Шарм-эш-Шейх и Хургада) и Таиланд (Пхукет)», — слова Чугунова привела пресс-служба холдинга «Новапорт».
Также поддержка правительства региона сделала возможными два рейса в неделю в Минск. Их осуществляет авиакомпания «Ред вингз». В целом по стране лидерами перевозки стали «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии». Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе составил 144,6 млн человек.
