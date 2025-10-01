Челябинский парламент нового созыва обрел спикера

Пост председателя Заксобрания Челябинской области сохранил за собой Олег Гербер. Такое решение приняли тайным голосованием депутаты на первом заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU.
«За два года в роли спикера он продемонстрировал лучшие свои профессиональные качества. Поэтому вне регламента я бы рекомендовал избрать его председателем заксобрания», — отметил, предваряя голосование, присутствующий на заседании губернатор Алексей Текслер.
Также кандидатура Гербера была единогласно поддержана фракцией ЕР. А при голосовании — и другими народными избранниками.
Гербер баллотировался по списку ЕР, занимая в нем одно из проходных мест. Областным парламентом он руководит с 1 августа 2023 года.
В региональном заксобрании VIII созыва после выборов будут представлены шесть партий. В том числе дебютируют в региональной политике «Новые люди», чьи представители сменят сошедшую со сцены «Зеленую альтернативу».
