01 октября 2025

Челябинский парламент нового созыва обрел спикера

Олег Гербер стал председателем заксобрания Челябинской области VIII созыва
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олега Гербера (в центре) можно поздравить с избранием спикером ЗСО
Олега Гербера (в центре) можно поздравить с избранием спикером ЗСО Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Пост председателя Заксобрания Челябинской области сохранил за собой Олег Гербер. Такое решение приняли тайным голосованием депутаты на первом заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU.

«За два года в роли спикера он продемонстрировал лучшие свои профессиональные качества. Поэтому вне регламента я бы рекомендовал избрать его председателем заксобрания», — отметил, предваряя голосование, присутствующий на заседании губернатор Алексей Текслер.

Также кандидатура Гербера была единогласно поддержана фракцией ЕР. А при голосовании — и другими народными избранниками.

Гербер баллотировался по списку ЕР, занимая в нем одно из проходных мест. Областным парламентом он руководит с 1 августа 2023 года.

В региональном заксобрании VIII созыва после выборов будут представлены шесть партий. В том числе дебютируют в региональной политике «Новые люди», чьи представители сменят сошедшую со сцены «Зеленую альтернативу».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пост председателя Заксобрания Челябинской области сохранил за собой Олег Гербер. Такое решение приняли тайным голосованием депутаты на первом заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU. «За два года в роли спикера он продемонстрировал лучшие свои профессиональные качества. Поэтому вне регламента я бы рекомендовал избрать его председателем заксобрания», — отметил, предваряя голосование, присутствующий на заседании губернатор Алексей Текслер. Также кандидатура Гербера была единогласно поддержана фракцией ЕР. А при голосовании — и другими народными избранниками. Гербер баллотировался по списку ЕР, занимая в нем одно из проходных мест. Областным парламентом он руководит с 1 августа 2023 года. В региональном заксобрании VIII созыва после выборов будут представлены шесть партий. В том числе дебютируют в региональной политике «Новые люди», чьи представители сменят сошедшую со сцены «Зеленую альтернативу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...