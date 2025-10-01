Пермский заключенный в колонии публиковал экстремистскую символику

В Чернушке (Пермский край) завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении десяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.4 УК РФ (публичная демонстрация символики экстремистских организаций лицом, ранее подвергнутым административному наказанию по статье 20.3 КоАП РФ).
«Он находился в исправительной колонии на территории Пермского края. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики. Несмотря на это, в период с октября по ноябрь 2024 года он продолжал публично распространять подобную символику среди неограниченного круга лиц посредством мессенджера, публикуя соответствующие фотографии», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Противоправные действия были выявлены в ходе совместных мероприятий сотрудников Следственного комитета и оперативников ГУ МВД по Пермскому краю. Обвиняемый полностью признал свою вину. Собрана доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
