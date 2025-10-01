Участник СВО из Челябинска после ранения вернул дочери огромный долг

В Челябинске участник СВО, вернувшийся домой после ранения, отдал своей дочери внушительный долг по алиментам в размере полутора миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России региона.
«Житель Тракторозаводского района города Челябинска полностью выплатил своей дочери внушительную алиментную задолженность, вернувшись домой после ранения на СВО. На депозитный счет судебных приставов поступило единовременно более миллиона рублей», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Исполнительное производство в отношении мужчины велось много лет безуспешно. Отец нигде не работал, имущества у него не было. Супруга также не заботилась о дочери. И взыскателем выступил дедушка девочки, который оформил над ней опеку.
В отношении должника было возбуждено административное дело по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), дознаватель начал сбор документов для возбуждения уголовного дела по части первой статьи 157 УК РФ. Тогда мужчина решил заключить контракт с Министерством обороны РФ и уйти в зону СВО. После ухода отца на фронт, дочь наконец-то начала получить финансовую помощь.
За три года мужчина перевел ей 533 тысячи рублей, сообщили в челябинском ГУ ФССП. «Вернувшись в августе 2025 года домой в отпуск после ранения, мужчина решил полностью реабилитироваться перед дочерью и бывшим тестем и через депозитный счет судебных приставов направил остаток задолженности 953 тысячи рублей. И оплатил исполнительский сбор в размере чуть более 100 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Другой челябинец, отслужив полгода в зоне СВО, ранее также вернул долг дочери. До службы мужчина уклонялся от выплаты алиментов, вернувшись пересмотрел свои взгляды и выплатил ребенку 300 тысяч рублей.
