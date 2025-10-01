01 октября 2025

Два оппозиционера стали вице-спикерами челябинского парламента

В заксобрании Челябинской области избрали восемь вице-спикеров
Среди вице-спикеров челябинского заксобрания появилось два оппозиционера
Среди вице-спикеров челябинского заксобрания появилось два оппозиционера Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Новый состав заксобрания Челябинской области избрал заместителей председателя регионального парламента, передает корреспондент URA.RU. При этом сохранилась действующая система: первый вице-спикер и семь «простых» заместителей председателя.

«Я рекомендовал ЕР поддержать избрание на посты вице-спикеров партии, получившие второе и третье места. Это будет способствовать консолидации и успешной работе на благо Челябинской области», — заметил в предваряющем заседание выступлении губернатор Алексей Текслер.

Пост первого зампреда ЗСО сохранил за собой Денис Моисеев. Пять должностей вице-спикеров достались представителям ЕР: Анатолию Еремину, Павлу Киселеву, Павлу Шиляеву, Евгению Илле и Андрею Шмидту. Еще два получили ЛДПР-овец Виталий Пашин и представитель второй по численности политической силы в ЗСО, видный эсер Василий Швецов.

