Два оппозиционера стали вице-спикерами челябинского парламента

Новый состав заксобрания Челябинской области избрал заместителей председателя регионального парламента, передает корреспондент URA.RU. При этом сохранилась действующая система: первый вице-спикер и семь «простых» заместителей председателя.
«Я рекомендовал ЕР поддержать избрание на посты вице-спикеров партии, получившие второе и третье места. Это будет способствовать консолидации и успешной работе на благо Челябинской области», — заметил в предваряющем заседание выступлении губернатор Алексей Текслер.
Пост первого зампреда ЗСО сохранил за собой Денис Моисеев. Пять должностей вице-спикеров достались представителям ЕР: Анатолию Еремину, Павлу Киселеву, Павлу Шиляеву, Евгению Илле и Андрею Шмидту. Еще два получили ЛДПР-овец Виталий Пашин и представитель второй по численности политической силы в ЗСО, видный эсер Василий Швецов.
