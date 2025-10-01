01 октября 2025

«Нашли только телефон»: в свердловской глубинке год ищут пропавшего мужчину. Фото

В Богдановиче год разыскивают пропавшего Алексея Канищева
© Служба новостей «URA.RU»
Поиски ведутся с августа 2024 года (архивное фото)
Поиски ведутся с августа 2024 года (архивное фото)

В Свердловской области больше года разыскивают пропавшего без вести 33-летнего Алексея Канищева. За это время поисковикам удалось найти его телефон, сказал URA.RU знакомый Канищева.

По его словам, Алексей проживал в поселке Полдневом Богдановичского района. 2 августа 2024 года он ушел из дома и не вернулся. «Документы оставил дома. Куда ушел? Зачем ушел? Версий нет. Ушел и пропал. Волонтеры прочесывали лес, но поиски не дали результата», — заявил собеседник агентства.

Однако у родных появилась надежда, что Канищев может быть живым. Возле лесопилки в Талицком районе удалось найти его сотовый телефон. «У Алексея есть заболевание. Он был под наблюдением врачей», — заключил собеседник.

Приметы: рост Алексея — 180 сантиметров, серо-зеленые глаза, черные волосы. Он был одет в синий спортивный костюм, белые кроссовки и черную кепку. Если вы видели Алексея или знаете, где он может находиться, звоните по номеру 8 (950) 659-24-00.

Алексею Канищеву 33 года
Алексею Канищеву 33 года
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
