В Перми судят экс-следователя, попавшегося на взятке из «Банка приколов»

В Перми начался судебный процесс по делу бывшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Станислава Зуева. Следствие полагает, что он получил взятку в размере 300 тысяч рублей от экс-директора МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа» в обмен на прекращение уголовного преследования. При этом Зуев, признав сам факт передачи денег, утверждает, что его действия следует квалифицировать не как получение взятки, а как покушение на мошенничество.
«Станислав Зуев был задержан сотрудниками ФСБ вечером 25 июля 2025 года. В момент задержания рядом с ним находился пакет, в котором обнаружили муляж, состоящий из четырех купюр номиналом пять тысяч рублей и 56 билетов „Банка приколов“. По версии следствия, эта сумма рассматривалась как взятка в крупном размере — 300 тысяч рублей (пункт „в “ части 5 статьи 290 УК РФ)», — сообщает «РБК-Пермь» из зала суда.
Ранее налоговая выявила факты сокрытия денежных средств на сумму 7,1 млн рублей в деятельности комбината, которые должны были использоваться для погашения задолженности по налогам. Материалы налоговой проверки поступили в следственный отдел по Чайковскому району 20 июня. После этого, 10 июля, Зуев связался с бывшим руководителем предприятия по мобильному телефону и предложил варианты решения проблемы, потребовав за отказ в возбуждении уголовного дела 500 тысяч рублей.
Экс-директор обратился в ФСБ, дальнейшее общение с Зуевым проходило под контролем оперативников. О том, что дело о сокрытии недоимки возбуждено бывший чиновник узнал 21 июля — в кабинете Зуева. Следователь согласился на уменьшение взятки до 300 тысяч рублей. Он предложил подписать протокол допроса, хотя в действительности подозреваемого не допрашивал. Он уверял, что показания изложены таким образом, чтобы можно было прекратить преследование за отсутствием состава преступления.
7 августа Станислав Зуев был уволен из Следственного комитета. В Мотовилихинский районный суд города Перми он был доставлен под конвоем полиции 1 октября. Отвечая на вопросы судьи, бывший следователь заявил о несогласии с предъявленной квалификацией обвинения. По его мнению, в его действиях отсутствует состав получения взятки в крупном размере. Однако он допустил возможность квалификации своих действий как покушения на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ).
