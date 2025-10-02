Эксперимент по сдаче только двух ОГЭ хотят продлить до 2029 года

Минпросвещения РФ выступило с инициативой продлить эксперимент по сдаче только двух обязательных ОГЭ для поступления в колледжи до 2029 года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«И мы приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента», — сказал Кравцов, передает РИА Новости. Эксперимент, стартовавший ранее в Москве, Петербурге и Липецкой области, был признан успешным и востребованным среди школьников.
Экспериментальная процедура предусматривает упрощенную систему поступления в образовательные организации среднего профессионального образования. Девятиклассникам для поступления в колледж достаточно сдать экзамены лишь по двум предметам — русскому языку и математике.
