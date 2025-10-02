Эксперимент по сдаче только двух ОГЭ хотят продлить до 2029 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперимент был признан успешным и востребованным среди школьников
Эксперимент был признан успешным и востребованным среди школьников Фото:

Минпросвещения РФ выступило с инициативой продлить эксперимент по сдаче только двух обязательных ОГЭ для поступления в колледжи до 2029 года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«И мы приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента», — сказал Кравцов, передает РИА Новости. Эксперимент, стартовавший ранее в Москве, Петербурге и Липецкой области, был признан успешным и востребованным среди школьников.

Экспериментальная процедура предусматривает упрощенную систему поступления в образовательные организации среднего профессионального образования. Девятиклассникам для поступления в колледж достаточно сдать экзамены лишь по двум предметам — русскому языку и математике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минпросвещения РФ выступило с инициативой продлить эксперимент по сдаче только двух обязательных ОГЭ для поступления в колледжи до 2029 года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. «И мы приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента», — сказал Кравцов, передает РИА Новости. Эксперимент, стартовавший ранее в Москве, Петербурге и Липецкой области, был признан успешным и востребованным среди школьников. Экспериментальная процедура предусматривает упрощенную систему поступления в образовательные организации среднего профессионального образования. Девятиклассникам для поступления в колледж достаточно сдать экзамены лишь по двум предметам — русскому языку и математике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...