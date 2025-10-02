Экс-генерал Иван Попов начал отбывать срок в колонии в Коломне

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов, осужденный за мошенничество и служебный подлог, прибыл в исправительную колонию №6 в Коломне для отбывания пятилетнего срока. Об этом рассказал его адвокат Сергей Буйновский.
«Иван Иванович прибыл в ИК-6 в Коломне, сейчас он в карантине», — передает слова Буйновского РИА Новости. По его словам, Попов благодарит всех за поддержку и желает «скорейшей победы над врагом и выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим».
Попова задержали в конце 2023 года по обвинению в хищении государственного имущества с использованием служебного положения. Следствие установило факты противоправных действий, связанных с мошенничеством и подлогом. Прокуратура представила доказательства, признанные судом достаточными. Защита настаивала на невиновности Попова, но апелляция была отклонена.
В конце июля 2025 года 2-й Западный окружной военный суд оставил в силе приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который признал Попова виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Экс-генерала приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания генерал-майора. Срок наказания истекает в мае 2029 года.
