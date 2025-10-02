Компании ХМАО набирают сотрудников на дорогие подработки

В Югре одни из самых прибыльных вакансий с частичной занятостью предлагают стоматологам. На подработках в зависимости от загрузки работодатели обещают платить более 200 тысяч рублей. На прибыльные позиции также могут рассчитывать курьеры и работники складов. URA.RU изучило эти предложения.
«Врач-стоматолог терапевт, зарплата от 250 000 рублей за месяц на руки. Частичная занятость», — говорится в публикации Head Hunter. Сотрудник сможет работать шесть часов в день, оказывая плановую и экстренную помощь, но от кандидатов требуют высшего образования и серьезного опыта работы.
В сфере медицины региона частные клиники также ищут врачей ультразвуковой диагностики и акушеров-гинекологов. Хотя в качестве стартовой оплаты работодатели указывают около 50 тысяч рублей, максимальная зарплатная вилка на позициях может доходить до 300 тысяч.
Высокие зарплаты с частичной занятостью обещают в Югре и курьерам. Как и на других подработках зарплата здесь зависит от выработки и вида доставки. Меньше получают пешие курьеры и доставщики на велосипедах. А водителям со своим авто на отдельных вакансиях обещают до 100-150 тысяч рублей.
Складским работникам и сканировщикам товаров чаще предлагают ежедневную оплату при свободном графике. Например, на складах маркетплейсов сотрудникам обещают около 6-8 тысяч рублей за смену.
Ранее URA.RU рассказывало, что средняя заплата на подработках в Югре может быть ниже. Например, курьеры с частичной занятостью чаще зарабатывают до 100 тысяч рублей.
