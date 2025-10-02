Стала известна причина убийства мужчиной жены и двух детей в Ульяновске

RT: Мужчина убил жену и дочерей в Ульяновске, чтобы к ним не перешли долги
Мужчина не хотел, чтобы детям и жене перешли долги в 500 тысяч рублей, сообщил источник
Мужчина не хотел, чтобы детям и жене перешли долги в 500 тысяч рублей, сообщил источник
новость из сюжета
Мужчину подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске

Мужчина убил свою жену и двух дочерей в Ульяновске для того, чтобы к ним не перешли долги. Об этом сообщил неназванный источник.

«Не хотел, чтоб долги переходили к жене и детям», — заявил источник. Его слова приводит RT в своем telegram-канале. Также отмечается, что речь идет о сумме в 500 тысяч рублей.

Также поступала информация о том, что мужчина страдает игровой зависимостью — лудоманией. Отмечается, что это неоднократно становилось причиной конфликтов в семье. Об этом также сообщал RT.

Ранее Следственный комитет сообщал о задержании 27-летнего жителя Заволжского района Ульяновска по подозрению в убийстве жены и двух малолетних дочерей. По данным следствия, мужчина после преступления пытался нанести себе ранения, а причиной трагедии могли стать финансовые трудности семьи из-за его лудомании. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц.

