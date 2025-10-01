Предполагаемого убийцу матери и двоих детей задержали в Ульяновске

Задержан подозреваемый в убийстве женщины и детей в Заволжском районе Ульяновской области
Мужчину подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске

В Ульяновске задержан подозреваемый в убийстве собственной жены и двух детей. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области. Им оказался 27-летний житель Заволжского района. 

«Задержан подозреваемый в убийстве женщины и детей в Заволжском районе. Следователями продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 27-летней жительницы Заволжского района и двух ее малолетних детей», — передает ведомство в своем telegram-канале. 

По данным следствия, подозреваемый после совершения преступления попытался нанести себе резаные раны на предплечьях. В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела. 

До этого сообщалось, что подозреваемый страдал лудоманией, в связи с чем семья сталкивалась с финансовыми трудностями. Это в том числе провоцировало ссоры в семье.

Ранее сообщалось, что тела погибших обнаружила бабушка, пришедшая навестить семью, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Следователи изначально рассматривали версию о причастности к преступлению одного из родственников.

