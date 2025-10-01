Убийцу пермского милиционера, в честь которого названа улица в Перми, выпустили на свободу

Андрей Попов, осужденный за убийство пермского сотрудника милиции Власова и приговоренный к смертной казни, вышел из колонии. В 2025 году кассационный суд по ходатайству осужденного изменил меру наказания. Смертную казнь и пожизненное заключение заменили на 15 лет лишения свободы. По информации источников Properm.ru в правоохранительных органах, это стало возможным из-за правовых коллизий, возникших после изменений в законодательстве, принятых после 1996 года.
«Попов, уроженец Читинской области, был осужден за особо жестокое убийство пермского милиционера Дмитрия Власова, совершенное в 1995 году. В августе 2025 года он покинул стены исправительной колонии», — пишет издание.
Сотрудники силовых структур в беседе с изданием отмечают, что решение кассационного суда вызвало удивление. Поскольку как советское, так и современное российское законодательство предусматривают пожизненное заключение за посягательство на жизнь представителя правоохранительных органов.
Отбыв около тридцати лет лишения свободы, Попов вышел из колонии «Белый лебедь». На момент освобождения ему исполнилось 57 лет — большую часть жизни он провел в местах лишения свободы. В Седьмом кассационном суде подтвердили факт отмены пожизненного заключения и отметили, что суд учел активное сотрудничество Попова со следствием в 1996 году.
23 апреля 1995 года милиционер Дмитрий Власов участвовал в преследовании банды Попова. Патруль обнаружил подозреваемых во время ночного обхода района Нагорный и попытался установить их личности. Во дворе дома №3 по проспекту Декабристов Попов в упор расстрелял преследовавшего его сотрудника милиции.
В ходе расследования выяснилось, что на момент совершения преступления Попов находился в федеральном розыске и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой. До убийства Дмитрия Власова он уже имел на своем счету четыре жертвы.
После вынесения приговора преступной группе одну из улиц микрорайона Нагорный назвали именем погибшего милиционера Власова. На проспекте Декабристов установлена мемориальная доска в его честь.
