В какие военные округа отправят служить челябинских призывников осени 2025 года

В Челябинской области значительную часть призывников, а именно 21%, отправят служить в войска Центрального военного округа. При этом в Московский военный округ поедут 13,6%, сообщил на брифинге об осенней призывной кампании в «АиФ-Челябинск» сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.
«Южноуральцы будут проходить военную службу во всех военных округах, военно-морском флоте, в других войсках и воинских формированиях. 12% поедут служить в Восточный военный округ, около 2% — в Ленинградский, около 10% — в Южный военный округ. Также порядка 3% призывников отправятся служить в военно-морской флот. В другие войска и воинские формирования попадут около 50% призывников», — сообщил Максуров.
Максуров подчеркнул, что треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат воинскую учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.
В Челябинской области впервые призыв проходит с использованием единого реестра воинского учета. Это база данных, позволяющая военкоматам содержать в актуальном состоянии информацию о призывниках и военнообязанных. При наличии достаточных сведений в государственной информационной системе призывные комиссии могут предоставлять отсрочки от призыва без личной явки новобранцев в военный комиссариат.
Для оповещения призывников применяются электронные повестки, информация о которых внесена в общедоступный реестр. В случае неявки через 20 календарных дней без уважительной причины, к призывнику применят ограничительные меры для обеспечения его явки в военный комиссариат. Уведомления будут направляться в личный кабинет на сайте Госуслуг. При этом Максуров подчеркнул, что напечатанные повестки также имеют юридическую силу.
