В Перми начинается реновация территории старого зоопарка

В Перми с территории зоопарка, который располагался на улице Монастырской, вывезли всех животных. Теперь подрядчик готов демонтировать строения и начать обустройство нового общественного пространства. Но это место — Архиерейский квартал — имеет важное историческое значение для города. Здесь до зоопарка стояли архиерейские дома, а также было кладбище, где похоронены как известные, так и обычные жители Перми. Поэтому без ученых-археологов никакие работы невозможны, рассказал депутат законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов. Более того, весь проект благоустройства квартала состоит из трех, которые необходимо увязать между собой.
«Во-первых, это благоустройство территории у Спасо-Преображенского кафедрального Собора. Второй проект — это восстановление пяти Архиерейских домов. Его реализует Епархия РПЦ и частный инвестор. И третий проект — это реновация территории самого бывшего зоопарка под названием „Яблоневый сад“», — пояснил фронт работ на ближайшее время Павел Черепанов.
Вся территория квартала находится в границах объектов культурного наследия. Это накладывает на строителей значительные обязательства. Именно поэтому все работы будут вестись совместно с учеными — сотрудниками Камской археологической экспедиции Пермского университета, которые особое внимание уделят захоронениям на старинном кладбище.
«Мы понимаем, что здесь долгое время находился зоопарк — много чего перестраивали, насыпали грунты, так что верхний культурный слой разрушен или отложен. Будут идти работы по демонтажу зданий, и мы будем следить, чтобы не повредились культурные слои. Когда мы дойдем до уровня погребений, будем их фиксировать и определять реальные границы и план кладбища, потому что планы XIX века не очень точны», — рассказал директор Камской археологической экспедиции Михаил Перескоков. После заключения археологов, проект благоустройства территории будет скорректирован.
Генеральным подрядчиком, который будет увязывать все три проекта на территории Архиерейского квартала выступила компания «ТехДорГрупп». Также она спроектирует восстановление исторического облика конюшни Архиерейского дома. По словам заместителя директора по строительству компании Максима Ябса, в ближайшее время начнется демонтаж строений зоопарка. Работы будут вестись практический полностью вручную, без применения тяжелой техники и завершатся до конца 2026 года. Само обустройство Яблоневого сада и территории собора, а также строительство архиерейских домов стартует только в 2027 году с учетом информации, полученной от археологов.
Что касается сада, то директор Института территориального планирования Елена Ермолина утверждает, что никаких объектов капитального строительства здесь не будет. Слухи об этом ранее волновали горожан. Концепция сада предполагает создание тихого места, со смотровой площадкой на Каму и мемориальным объектом в память о похороненных на погосте. При этом высаживать деревья на месте могил не станут. «Мы видим, что есть уже разрушенный археологический слой на месте вольеров, где жили парнокопытные. Именно в этом месте высаживаются деревья. Так что наш проект благоустройства очень бережный», — отметила Ермолина. Как будет выглядеть мемориал и где он точно разместится, станет понятно только после археологических изысканий.
Формирование ансамбля Архиерейского квартала происходило на протяжении более чем ста лет, когда был построен Спасо-Преображенский собор. В советские годы здание и собора и архиерейского дома были изъяты у церкви, на территории кладбища построили зоопарк. Новый зоосад в Перми достроили этим летом. Еще ранее из здания собора съехала художественная галерея, которая сейчас готовится к переезду в новое здание. После всех этих изменений и стала возможна реновация Архиерейского квартала, о необходимости которой историки и краеведы говорили уже много лет. Ниже представлена концепция будущего сада. Это не проектное решение, а лишь идея, как все может получиться в будущем.
