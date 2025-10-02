Росгосцирк ищет разработчика проекта реконструкции цирка Челябинска за 72,9 млн

«Российская государственная цирковая компания» объявила конкурс для поиска подрядчика инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации Челябинского цирка, закрытого еще в мае 2019 года. Документация конкурса опубликована на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации (стадии „проект“) „Челябинского государственного цирка“ по адресу: Челябинск, ул. Кирова, дом 25. Начальная цена — 72 967 177 рублей. Дата окончания подачи заявок — 17 октября 2025 года», — говорится в извещении.
В задании на проектирование говорится, что реконструкция пройдет согласно постановлению правительства РФ в редакции от 25 декабря 2024 года «Об утверждении государственной программы РФ „Развитие культуры“. А источник финансирования для разработки проекта — субсидии челябинского областного бюджета. Соответствующие поправки в региональную казну внесены в апреле 2025 года.
Челябинский цирк закрыли на реконструкцию в мае 2019 года, и с тех пор он ветшает. Изначально на ремонт и модернизацию здания планировалось потратить 600 миллионов рублей. А вновь открыть цирк хотели осенью 2022 года. В 2023 году смета была пересмотрена и увеличена до 1,7 млрд рублей: дополнительные средства выделили на ремонт фасада, модернизацию электросетей, замену систем отопления и вентиляции. Но ремонт так и не начался, в том числе из-за пандемии коронавируса и из-за новшеств в законодательстве, в том числе связанных с нормативами содержания цирковых животных и обеспечением доступности для маломобильных граждан.
Теперь же срок реконструкции цирка может сдвинуться на 2028 год. Среди намеченных мероприятий — усиление конструкций в местах размещения цирковых креплений, усиление конструкций купола и колосников для нового мехоборудования. На «короне» купола цирка появится огромный светодиодный экран.
Внутри смонтируют самое современное световое и звуковое оборудование, а перед первым рядом зрителей установят специальное ограждение в соответствии с требованиями безопасности. Особые требования — к помещениям для животных. К примеру, следует предусмотреть отдельные помещения для бегемота и трех слонов площадью 80 и 180 квадратных метров соответственно и с 12-метровой ванной для каждого животного. Также предусмотрена конюшня с 29 стойлами на 360 квадратных метров. Общая стоимость реконструкции может достичь суммы три миллиарда рублей.
Челябинский цирк был построен в 1979 году. Его площадь — 12 638 квадратных метров. Под куполом — 1818 зрительских мест.
