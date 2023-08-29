Ремонт цирка в Челябинске продлили на год

Сроки сдачи Челябинского цирка, окончание ремонта которого переносили порядка четырех раз, вновь изменили. Планируемый вывод объекта в эксплуатацию перенесли на конец 2025 года.
«Планируемый срок завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию — конец 2025 года при условии выделения финансирования. Ориентировочная стоимость завершения работ „под ключ“ — 1 742,9 миллиона рублей», — передает уточнение Росгосцирка издание «74.ру».
В цирке объяснили, что одной из причин переноса открытия стали новые требования к учреждению. В их числе изменение условий содержания животных и правил пожарной безопасности, корректировки по удобству маломобильных групп населения, интерьеру и фасаду. Там также должны добавить новое цирковое оборудование и мебель для кафе.
После правок в ноябре проект отправят на новую экспертизу. Там будет определена точная цена ремонта цирка. В «74.ру» отметили, что в Росгосцирке не уточнили, будет ли финансирование с учетом новой стоимости.
Реконструкцию здания цирка начали в 2019 году. В 2021 году работы приостановили из-за отсутствия финансирования. С 2023 года реконструкция возобновилась, планируется завершить ремонт фасада, заменить входную группу, ворота, отремонтировать кровлю купола.
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