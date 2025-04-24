На проект реконструкции цирка в Челябинске потратят 80 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский цирк закрыт на ремонт с 2019 года
Челябинский цирк закрыт на ремонт с 2019 года Фото:

На разработку проекта реконструкции цирка в Челябинске бюджет региона выделит 80 миллионов рублей. Дополнительные средства предусмотрены новым законом о бюджете, принятым заксобранием региона 24 апреля.

«Разработка проектно-сметной документации по реконструкции и капитальному ремонту Челябинского государственного цирка. 80 миллионов рублей», — говорится в документе, принятом заксобранием.

Обновление проектно-сметной документации на реконструкцию — часть договоренности между регионом и «Росгосцирком». После того, как проект будет готов, эта организация приступит к его реализации.

Челябинский цирк закрыли на реконструкцию в мае 2019 года. На ремонт было выделено 600 миллионов рублей, однако из-за различных факторов, включая пандемию и изменения в законодательстве, сроки завершения работ переносились несколько раз. В августе 2023 года URA.RU сообщало, что ввод объекта в эксплуатацию перенесли на конец 2025 года из-за новых требований к учреждению.

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На разработку проекта реконструкции цирка в Челябинске бюджет региона выделит 80 миллионов рублей. Дополнительные средства предусмотрены новым законом о бюджете, принятым заксобранием региона 24 апреля. «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции и капитальному ремонту Челябинского государственного цирка. 80 миллионов рублей», — говорится в документе, принятом заксобранием. Обновление проектно-сметной документации на реконструкцию — часть договоренности между регионом и «Росгосцирком». После того, как проект будет готов, эта организация приступит к его реализации. Челябинский цирк закрыли на реконструкцию в мае 2019 года. На ремонт было выделено 600 миллионов рублей, однако из-за различных факторов, включая пандемию и изменения в законодательстве, сроки завершения работ переносились несколько раз. В августе 2023 года URA.RU сообщало, что ввод объекта в эксплуатацию перенесли на конец 2025 года из-за новых требований к учреждению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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