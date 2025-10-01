Объект культурного наследия реконструируют. Победителя определят на торгах. Инвестор может создать там арт-сквер или выставочное пространство. Место должно не только приносить пользу горожанам, но и быть экономически выгодным для инвестора, поделился с URA.RU главный художник управления архитектуры Челябинска Павел Писклаков.
«Если мы вами посмотрим исторически, есть множество разных вариантов, каким может стать элеватор. Это может быть арт-центр или какое-то выставочное пространство. Все-таки это объект культурного наследия. Важно, чтобы возник инвестор, который сможет это все сделать. Причем это должна быть экономически выгодная для него модель. И тут возникнет вопрос, насколько эта модель будет соответствовать городской архитектуре», — подчеркнул Писклаков.
Аукцион по продаже участка с заброшенным элеватором под новый микрорайон в центре Челябинска откатился на начало зимы 2025 года. Торги пришлось отложить из-за нестабильной экономической ситуации на рынке недвижимости.
В самой территории очень много вводных, она «тяжелая». Во многом это связано с тем, что в нее как раз входит элеватор — объект культурного наследия. Обязанностью инвестора, победившего в аукционе, будет его реставрация. При этом властям очень важно, чтобы были выполнены все условия. Возможно, застройщик будет не челябинским, а федеральным, и в этом есть свои плюсы.
Ранее власти города выделили землю под новый микрорайон по проекту КРТ в Советском районе Челябинска в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина. Градостроительный потенциал участка после корректировки проекта составил порядка 212 тысяч квадратных метров. Вместе с участком победителю торгов достанется заброшенный элеватор — памятник культурного наследия, который необходимо будет восстановить.
