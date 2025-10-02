Названы любимые овощи животных Пермского зоопарка

Животные в Пермском зоопарке из овощей предпочитают есть тыкву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горожан просят не приносить яблоки
Горожан просят не приносить яблоки Фото:

Питомцы Пермского зоопарка любят есть тыкву. Ее и другие овощи можно принести на сбор сезонного урожая, который потом передадут животным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТРЦ «Планета».

«Гости могут принести любые сезонные овощи и фрукты, кроме яблок. По словам работников зоопарка, особым спросом у питомцев пользуются тыквы», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.

Уточняется, что точка сбора сезонного урожая для зоопарка будет работать 4 и 5 октября. Сдать овощи и фрукты можно рядом с Экопунктом на парковке «Планеты»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Питомцы Пермского зоопарка любят есть тыкву. Ее и другие овощи можно принести на сбор сезонного урожая, который потом передадут животным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТРЦ «Планета». «Гости могут принести любые сезонные овощи и фрукты, кроме яблок. По словам работников зоопарка, особым спросом у питомцев пользуются тыквы», — рассказали в пресс-службе ТРЦ. Уточняется, что точка сбора сезонного урожая для зоопарка будет работать 4 и 5 октября. Сдать овощи и фрукты можно рядом с Экопунктом на парковке «Планеты»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...