Названы любимые овощи животных Пермского зоопарка

Горожан просят не приносить яблоки
Питомцы Пермского зоопарка любят есть тыкву. Ее и другие овощи можно принести на сбор сезонного урожая, который потом передадут животным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТРЦ «Планета».
«Гости могут принести любые сезонные овощи и фрукты, кроме яблок. По словам работников зоопарка, особым спросом у питомцев пользуются тыквы», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.
Уточняется, что точка сбора сезонного урожая для зоопарка будет работать 4 и 5 октября. Сдать овощи и фрукты можно рядом с Экопунктом на парковке «Планеты»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!