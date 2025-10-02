Что известно про рецидивиста, приговоренного к смерти за убийство пермяка, но вышедшего на свободу

Андрей Попов, которого осудили за убийство милиционера Дмитрия Власова в Перми и другие преступления выпустили на свободу. Изначально он был приговорен к расстрелу, позже приговор заменили на пожизненное заключение, но в августе его дело пересмотрели, и он вышел на свободу. URA.RU собрало воедино все, что известно об убийце Попове, его преступлениях в Перми и милиционере Власове, именем которого названа улица.
Убийца милиционера Власова
На момент совершения убийства в Перми Андрею Попову было 27 лет. Он родился и вырос в Чите. К 1995 году, когда Попов оказался в Перми, он уже был неоднократно судим и даже убил четверых человек. Из мест лишения свободы Попов освободился всего за год до убийства милиционера. Сержант Власов стал его пятой жертвой. В Перми Попов промышлял разбойными нападениями и грабил горожан.
Вместо смертной казни вышел на свободу
В 1996 году Пермский областной суд признал Андрея Попова виновным в убийстве сержанта Власова и другие преступления, и приговорил к высшей мере наказания — расстрелу. Привести в исполнение его не успели. В стране был введен мораторий. Попову заменили наказание на пожизненное лишение свободы и отправили в колонию «Белый лебедь» в Соликамске.
Попов неоднократно пытался оспорить пожизненный срок. Очередную попытку он предпринял и в 2025 году. Верховный суд РФ рассмотрел его жалобу и направил материалы в Седьмой кассационный суд Челябинска. В августе коллегия суда пересмотрела приговор и решила, что Попов должен был быть приговорен всего к 15 годам лишения свободы. Поскольку на тот момент преступник отсидел уже 30 лет, то его выпустили на свободу.
Милиционер Власов
Дмитрий Власов родился и вырос в Усть-Качке. Там он окончил школу и пошел служить в армию. После службы Дмитрий вернулся домой и поступил на работу в милицию.
Трагедия
На дежурство сержант Власов заступил вечером 22 апреля 1995 года. Он со своим коллегой патрулировали улицы. Уже ночью 23 апреля они заметили подозрительных мужчин с огромными сумками и погнались за ними. Ночью, пытаясь избежать наказания, один из преступников выстрелил в сержанта, от чего тот скончался на месте. У него остались мать, жена и маленький ребенок. Дмитрию Власову было всего 22 года.
Награды и мемориал
Указом Президента Российской Федерации от 08 декабря 1995 года Дмитрий Юрьевич Власов награжден орденом «Мужества». Также в его честь названа улица в Индустриальном районе Перми. На стене дома № 19 по улице Милиционера Власова расположена мемориальная доска в память о погибшем сержанте. Ежегодно родственники и сослуживцы приходят почтить память погибшего пермяка.
