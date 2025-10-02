Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна

Президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном, который прошел по северным и центральным провинциям страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на северные и центральные провинции вашей страны», — сказал российский лидер. Его слова приведены на официальном сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что РФ выражают соболезнования народу Вьетнама в связи с утратой родных и близких вследствие произошедшего стихийного бедствия. Российская сторона рассчитывает на скорейшее восстановление здоровья пострадавших и возвращение затронутых регионов к стабильной и благополучной жизни.
Ранее во Вьетнаме разбушевался тайфун «Буалой». В результате этого погибли не менее 29 человек, еще 22 считаются пропавшими без вести. Как пишет Bao moi со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды страны, кроме жертв и пропавших, зарегистрировано 139 пострадавших с ранениями и травмами различной степени тяжести.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.