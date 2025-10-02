В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время пожара в цехе мебельного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Во время расследования будут установлены причины происшествия и дана оценка действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
ЧП произошло 2 октября утром. Пожар вспыхнул в помещении мебельного цеха в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 1200 квадратных метров. Тело погибшего было обнаружено во время проливки и разбора помещения, сообщили ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
