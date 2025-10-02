При пожаре на мебельном предприятии в Челябинске погиб мужчина

При разборе конструкций здания мебельного цеха, где сегодня в Челябинске вспыхнул пожар, обнаружено тело погибшего. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России региона.
«При разборе конструкций здания мебельного цеха обнаружено тело погибшего. На месте работает следственно-оперативная группа», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пожар на мебельном предприятии на 4-м Линейном переулке на окраине города вспыхнул 2 октября утром. Причиной могло стать короткое замыкание. После огонь распространился по территории двухэтажного здания и металлического ангара. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.
