При пожаре на мебельном предприятии в Челябинске погиб мужчина

Тело погибшего обнаружили во время разбора завалов (архивное фото)
Тело погибшего обнаружили во время разбора завалов (архивное фото)

При разборе конструкций здания мебельного цеха, где сегодня в Челябинске вспыхнул пожар, обнаружено тело погибшего. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России региона. 

«При разборе конструкций здания мебельного цеха обнаружено тело погибшего. На месте работает следственно-оперативная группа», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Пожар на мебельном предприятии на 4-м Линейном переулке на окраине города вспыхнул 2 октября утром. Причиной могло стать короткое замыкание. После огонь распространился по территории двухэтажного здания и металлического ангара. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

