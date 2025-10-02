В Челябинскую области вернулись из украинского плена двое бойцов

В Челябинск и область в результате обмена вернулись из украинского плена двое бойцов. Один числился пропавшим без вести, другого родные узнали на видео в сети и надеялись, что он еще жив. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
"В результате обмена из плена вернулись еще двое наших земляков, родные которых обращались за помощью в аппарат Уполномоченного – 41-летний военнослужащий по контракту из Уйского района и 40-летний мобилизованный, житель Челябинска. Выражаем глубочайшую признательность Министерству обороны и Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой, а также всем, кто причастен к этому долгожданному событию и продолжает работать над возвращением на Родину каждого защитника", — отметила Сударенко.
Сударенко рассказала, что первый военнослужащий находился в плену с 2024 года, с просьбой о помощи к ней обратилась сестра военного. Изначально боец числился пропавшим без вести, однако позднее ему удалось выйти на связь с родственниками посредством видеозвонка, где он кратко сообщил: «Я жив, я здоров, я в плену». Эти слова одновременно принесли семье надежду и причинили боль.
Второй военнослужащий был захвачен в плен в 2023 году. После того как он отправился на боевое задание, связь с ним была утрачена. Спустя несколько месяцев тревоги и неопределенности супруга опознала его на видеозаписи, опубликованной в интернете. Трудно переоценить чувства, которые сейчас испытывают родные этих военнослужащих — они ждали этого дня как настоящего чуда. Сударенко высказала надежды, что в ближайшем будущем появятся хорошие новости и для других родных, ежедневно ожидающих известий о своих отцах, братьях и сыновьях.
В конце августа трое жителей Челябинской области вернулись домой из плена ВСУ. Это парни из Челябинска, Еткуля и Еманжелинска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!