Бывший хоккеист клубов КХЛ арестован по делу о наркотиках

Хоккеиста Йере Каралахти арестовали в Финляндии
Йере Каралахти был арестован в окружном суде Хельсинки
Йере Каралахти был арестован в окружном суде Хельсинки Фото:

Бывший защитник «Лос-Анджелес Кингз», минского «Динамо» и сборной Финляндии Йере Каралахти был задержан в здании окружного суда Хельсинки по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщают спортивные издания.

«Каралахти в четверг утром был арестован в окружном суде Хельсинки... 50-летний мужчина проходит подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков при отягчающих обстоятельствах», — пишет Sport24.

Спортсмен находится в статусе подозреваемого в рамках дела, связанного с распространением запрещенных веществ в столице Финляндии. По версии следствия, преступление было совершено в Хельсинки в период с 1 июня по 29 сентября 2025 года. Суд также рассматривает возможность ареста других фигурантов этого уголовного дела.

Ранее Йере Каралахти уже сталкивался с проблемами, связанными с наркотиками. В 2008 году суд в Хельсинки признал, что хоккеист приобрел амфетамин в Эстонии на сумму 10 тысяч евро, и назначил ему условное наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы. В биографической книге о Каралахти, опубликованной в 2017 году, отмечается, что его знакомство с наркотическими веществами началось еще в подростковом возрасте, однако наиболее сложный период пришелся на начало 2000-х годов.

Каралахти является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира (1998, 1999, 2014) в составе сборной Финляндии. В период с 2011 по 2015 годы спортсмен выступал в Континентальной хоккейной лиге: сначала защищал цвета минского «Динамо», а затем играл за «Йокерит».

