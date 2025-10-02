Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал

Генерал-полковника Владимира Шаманова нужно отправить под трибунал за все его преступления. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал», — заявил Кадыров. Его слова приводит ЧГТРК «Грозный».
Ранее генерал-полковник Владимир Шаманов выступил против предложения парламента Чеченской Республики о переименовании городов Серноводское, Шелковская и Наурская. Об этом сообщал телеканал «Царьград».
Вопрос о переименовании городов в Чечне обсуждается с начала 2025 года, когда парламент республики предложил вернуть населенным пунктам исторические названия. Инициативу поддержали на федеральном уровне, а глава Чечни Рамзан Кадыров отметил ее важность для сохранения культурной идентичности региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.