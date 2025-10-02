Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нужно отправить Шаманова под трибунал за все «преступления, которые он совершал», заявил Кадыров
Нужно отправить Шаманова под трибунал за все «преступления, которые он совершал», заявил Кадыров Фото:

Генерал-полковника Владимира Шаманова нужно отправить под трибунал за все его преступления. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал», — заявил Кадыров. Его слова приводит ЧГТРК «Грозный».

Ранее генерал-полковник Владимир Шаманов выступил против предложения парламента Чеченской Республики о переименовании городов Серноводское, Шелковская и Наурская. Об этом сообщал телеканал «Царьград».

Вопрос о переименовании городов в Чечне обсуждается с начала 2025 года, когда парламент республики предложил вернуть населенным пунктам исторические названия. Инициативу поддержали на федеральном уровне, а глава Чечни Рамзан Кадыров отметил ее важность для сохранения культурной идентичности региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генерал-полковника Владимира Шаманова нужно отправить под трибунал за все его преступления. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал», — заявил Кадыров. Его слова приводит ЧГТРК «Грозный». Ранее генерал-полковник Владимир Шаманов выступил против предложения парламента Чеченской Республики о переименовании городов Серноводское, Шелковская и Наурская. Об этом сообщал телеканал «Царьград». Вопрос о переименовании городов в Чечне обсуждается с начала 2025 года, когда парламент республики предложил вернуть населенным пунктам исторические названия. Инициативу поддержали на федеральном уровне, а глава Чечни Рамзан Кадыров отметил ее важность для сохранения культурной идентичности региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...